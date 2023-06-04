觀察站／化解歧見 侯友宜找到深藍密碼

國民黨總統參選人侯友宜前進中台灣造勢，滿場國旗飛舞。（記者黃仲裕／攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜 前進中台灣造勢，有備而來，針對台中人最關切的捷運藍線、中火減煤等議題，開出「明年可以幫忙」的競選支票，隨後與地方派系合體時，開口閉口都是中華民國 ，加上滿場國旗飛舞，侯友宜以中華民國為最大公約數，為化解深藍、地方歧見跨出第一步。

侯友宜接受國民黨徵召出征後，民調並未出現慶祝行情，與鴻海創辦人郭台銘的心結未解，「反侯」聲浪仍待整合。侯友宜昨到台中，藍營一姐盧秀燕、代表紅黑派系的藍營正副議長相挺，甚至「反侯」議員也現身，台中藍營大團結捧場，盧秀燕在背後串連營造挺侯氣勢，展現格局。

侯友宜與盧秀燕都是五星市長，昨天的市政交流，實則是做球給侯對中央執政卡住台中捷運藍線預算，不讓台中火力電廠進一步減煤的現象開砲，侯並順勢開出政治支票「明年我可以幫忙」，精準鎖定台中人最看重的捷運、空汙等議題。

侯友宜隨後到清水紫雲巖參拜，不分派系藍營政治人物都到場，侯數度要全場揮舞國旗，高喊愛國旗，更闡述「戰爭與和平」對人民的影響等，用「深藍」最在乎的關鍵字，企圖化解外界歧見。

國民黨支持者各有屬性，目前對總統參選人仍難「定於一尊」，現階段要談「團結挺侯」還為時尚早，儘管「深藍」人數不是最多，卻是藍營最死忠的粉絲，這批人對於高雄前市長韓國瑜向心力最強，也是侯友宜最缺乏的族群。

台中多名資深議員、二代都屬於深藍鐵粉，侯高舉「深藍密碼」，用滿滿的中華民國元素刻意營造藍營團結氣勢，但想要完全化解深藍歧見，還得靠多方助力。放眼中台灣，侯仍面臨「挺郭台銘」的彰、投議長阻礙，揮舞國旗是侯友宜的第一步，如何真正贏得支持？考驗侯團隊智慧。