我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

清大校友控「手伸衣內摸腰」 王丹：與認知和記憶有巨大落差

記者楊正海、屈彥辰／台北4日電
民運人士王丹最近捲入性騷擾風暴。（本報資料照片）
民運人士王丹最近捲入性騷擾風暴。（本報資料照片）

民運人士王丹最近捲入性騷擾風暴，先有李姓男子指控他強暴未遂，後有清大校友徐姓男子控訴，王丹13年前曾在KTV內，當著他的男友面前，將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。王丹駁斥相關指控，強調與他的認知和記憶有巨大落差。

當時為清大社會學研究所碩士，他發文表示，在清華大學開課的王丹喜歡在課後與跟學生們喝酒聊天，特別喜歡跟對社會倡議有熱情、對政治局勢有洞見的學生交流。某次的酒局從宿舍交誼廳移動到KTV，那時他是有男友的狀態，當時男友當天也有出現在KTV，王丹也知道他們兩個在交往。即便如此，王丹在KTV坐在他跟他男友的中間，在毫無掩飾的情況下，王丹把右手伸進他的衣服撫摸他的腰。

徐男表示，「我不敢想像這是人人追捧的學運領袖，是人人景仰的王老師會幹出來的事。肆無忌憚地在我男友面前性騷擾我，到底哪來的底氣？是因為他受萬人景仰，他覺得我也應該崇拜他，所以他可以毫不羞愧地對我下手嗎？」

王丹昨對於指控，僅回應他忙於六四民主紀念館開幕，並稱對方指控與他的認知和記憶有巨大落差。王丹說，與他互動過的學生，工作夥伴眾多，有些也許久未聯絡，的確難以就指控方單方面的文字描述，有進一步的回應。

一名李姓男子先前控訴曾遭王丹強吻，無黨籍北市議員林亮君今天將和律師林昀陪李開記者會，說明2014年事發經過，並提出更多當時李與王丹一同在美國旅宿的證據，希望王丹能正面回應，並向當事人致歉。

王丹 性騷擾 六四

上一則

「人選」編劇控作家貝嶺性騷慣犯 數女揭「按摩解開我胸罩」

下一則

被指目擊傅崐萁性騷 郝龍斌稱「無清楚記憶」籲坦然面對

延伸閱讀

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
流亡詩人否認性騷 編劇再嗆：是騷擾太多人記不清了

流亡詩人否認性騷 編劇再嗆：是騷擾太多人記不清了
被影射性騷女記者 國民黨立委傅崐萁發聲了

被影射性騷女記者 國民黨立委傅崐萁發聲了
王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

熱門新聞

繪圖晶片大廠輝達創辦人、執行長黃仁勳，擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。（記者曾原信／攝影）

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

2023-05-28 11:13
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
孫文學校總校長張亞中。(本報系資料照片)

重演換柱2.0？張亞中批侯友宜民調降 要開臨全會換人

2023-05-29 12:50
台北市長蔣萬安。(本報資料照片)

遠見調查：蔣萬安施政滿意度全台吊車尾 高虹安倒數第3

2023-05-30 16:31

超人氣

更多 >
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA
iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」