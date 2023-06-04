清大校友控「手伸衣內摸腰」 王丹：與認知和記憶有巨大落差

民運人士王丹最近捲入性騷擾風暴。（本報資料照片）

民運人士王丹 最近捲入性騷擾 風暴，先有李姓男子指控他強暴未遂，後有清大校友徐姓男子控訴，王丹13年前曾在KTV內，當著他的男友面前，將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。王丹駁斥相關指控，強調與他的認知和記憶有巨大落差。

當時為清大社會學研究所碩士，他發文表示，在清華大學開課的王丹喜歡在課後與跟學生們喝酒聊天，特別喜歡跟對社會倡議有熱情、對政治局勢有洞見的學生交流。某次的酒局從宿舍交誼廳移動到KTV，那時他是有男友的狀態，當時男友當天也有出現在KTV，王丹也知道他們兩個在交往。即便如此，王丹在KTV坐在他跟他男友的中間，在毫無掩飾的情況下，王丹把右手伸進他的衣服撫摸他的腰。

徐男表示，「我不敢想像這是人人追捧的學運領袖，是人人景仰的王老師會幹出來的事。肆無忌憚地在我男友面前性騷擾我，到底哪來的底氣？是因為他受萬人景仰，他覺得我也應該崇拜他，所以他可以毫不羞愧地對我下手嗎？」

王丹昨對於指控，僅回應他忙於六四 民主紀念館開幕，並稱對方指控與他的認知和記憶有巨大落差。王丹說，與他互動過的學生，工作夥伴眾多，有些也許久未聯絡，的確難以就指控方單方面的文字描述，有進一步的回應。

一名李姓男子先前控訴曾遭王丹強吻，無黨籍北市議員林亮君今天將和律師林昀陪李開記者會，說明2014年事發經過，並提出更多當時李與王丹一同在美國旅宿的證據，希望王丹能正面回應，並向當事人致歉。