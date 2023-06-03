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冷眼集／綠性騷風暴 難用政治操作收尾

記者 周佑政
民進黨主席賴清德(左)2019年曾替民進黨青年部前主任蔡沐霖(右)站台拜票。(本報資料照片)
民進黨主席賴清德(左)2019年曾替民進黨青年部前主任蔡沐霖(右)站台拜票。(本報資料照片)

民進黨爆發性騷案吃案，民進黨主席賴清德雖然二度道歉，但1日第一起性騷案爆發後，綠營民代、側翼卻是急著打「焦土戰」，點名侯友宜新北市以及民眾黨也有性騷爭議；不過這樣的操作擋不住民進黨性騷案連環爆的傷害，黨內再也無法護航，連續幾起性騷爭議，對受害者、黨的形象以及接下來的選情都已造成重創。

民進黨性騷爭議從第一起黨工遭性騷被婦女部「吃案」，再到2日的青年部、組織部都爆出性騷爭議，已經是由個案衍生成為通案，也說明了民進黨組織內確實問題重重。

由於事態嚴重，賴清德2日第二度透過臉書道歉，民進黨中央前天由發言人、性平部舉行記者會道歉，到了2日拉高層級，由黨秘書長許立明親自開記者會鞠躬道歉，被指控吃案且職場霸凌的青年部前主任蔡沐霖轉任勞動部次長李俊俋機要，李俊俋2日也舉行記者會說明蔡辭職情況、絲毫不敢輕忽這危機處理的後座力。

民進黨在黨政兩端面對性騷爭議的風險管控的「大動作」相當罕見，不難看出綠營意識到事態嚴重。但其實在第一起性騷吃案爭議爆發後，不少民進黨民代以及親綠營的網路側翼，依舊企圖護航民進黨，認為賴清德第一時間道歉，對比其他政黨民進黨的處置已經很明快。然而，這樣的網路操作非但無法讓事態降溫，反而火上加油，也更讓民進黨認識到，這是場難以用政治操作收尾的風暴。

性騷事件各政黨都不該迴避，也必須妥善查明真相。這次民進黨性騷爭議爆不停，有無其他未爆彈還不清楚，但民進黨過去兩天來，一方面道歉，希望替負面效應止血，但卻又不忘政治考量，大打焦土戰、泥巴仗的作為令人駭異，對受害者而言更是二度傷害。綠營對性騷事件表面反省，背後攻擊的兩面手法，民眾全都看在眼裡，會如何評價民進黨，大家心裡有數。

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