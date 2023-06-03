我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

林飛帆、李正皓督導性騷案案不力 綠湧退選聲浪

記者周佑政、蔡晉宇╱台北3日電
民進黨性騷案連環爆，負責督導婦女部的時任副秘書長林飛帆(中)被質疑涉及隱匿。(本報資料照片)
民進黨性騷案連環爆，負責督導婦女部的時任副秘書長林飛帆(中)被質疑涉及隱匿。(本報資料照片)

民進黨性騷案吃案醜聞連環爆，綠營內部認為，民進黨支持參選新北市立委李正皓有性平爭議，督導性騷案不力的台北市立委參選人林飛帆也淪為「箭靶」，外界已將性騷案與兩人強力連結。

有民進黨立委直言，黨中央須審慎評估是否讓李、林繼續參選，如果爭議延燒，不只立委選舉，總統選情也將受衝擊。

秘書長許立明昨天被問及此議題時表示，李正皓的私德問題，他須提出證據跟社會做正面溝通說明，至於林飛帆是否涉及隱匿，需要再進一步釐清，至於後續處理方式是否包含「退選」，許說，「會有所有的選項」。

針對性騷案，民進黨主席賴清德昨透過臉書二度道歉。民進黨立委私下說，前天第一起性騷案爆發後，黨中央的處置還算明快，但昨天又連續爆出性騷爭議，現在事態已經「非常嚴重」，對於選情一定有影響。

台北中國時報報導，民進黨性騷擾包庇案延燒，前天扯出負責督導的時任副秘書長林飛帆，昨天遭爆料相關涉嫌包庇的主管幾乎都集中在青年部，且受害者除黨工外，還有工讀生，且又燒到負責督導的時任另一位副秘書長林鶴明。其中一起爆料當事人提到過於驚嚇昏倒而驚動到高層。據了解，就是林鶴明跟時任秘書長林錫耀都知情。

性騷擾 民進黨 賴清德

上一則

新聞評論／寄生綠營 政院前顧問織發財網

下一則

陸生赴台交換 中斷3年重啟 陸媒：至少22校發出通知

延伸閱讀

性騷第四案 民進黨工讀生被約泡湯 上司冷回：推掉就好

性騷第四案 民進黨工讀生被約泡湯 上司冷回：推掉就好
民進黨性騷案 導演「輝哥」首度打破沉默：深感抱歉

民進黨性騷案 導演「輝哥」首度打破沉默：深感抱歉
民進黨性騷連環爆 檢辦案有感:最恐怖的是結合權勢霸凌

民進黨性騷連環爆 檢辦案有感:最恐怖的是結合權勢霸凌
民進黨涉性騷導演神隱 微縮藝術家批「獸行」

民進黨涉性騷導演神隱 微縮藝術家批「獸行」

熱門新聞

繪圖晶片大廠輝達創辦人、執行長黃仁勳，擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。（記者曾原信／攝影）

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

2023-05-28 11:13
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
孫文學校總校長張亞中。(本報系資料照片)

重演換柱2.0？張亞中批侯友宜民調降 要開臨全會換人

2023-05-29 12:50
作家林文月、連戰的表姊傳出過世。（本報資料照片）

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

2023-05-27 01:10
民進黨總統參選人賴清德。記者余承翰／攝影

最想跟誰共進晚餐？賴清德快問快答秒回「習近平」

2023-05-29 12:02

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…