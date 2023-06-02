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民進黨性騷吃案 林飛帆坦承曾收報告 賴清德道歉難滅火

台灣新聞組／台北2日電
民進黨遭爆性騷案吃案，民進黨前副秘書長林飛帆、黨主席賴清德（圖中）1日道歉。副秘書長許嘉恬處理性騷擾失當請辭獲准。（記者邱德祥／攝影）
民進黨遭爆性騷案吃案，民進黨前副秘書長林飛帆、黨主席賴清德（圖中）1日道歉。副秘書長許嘉恬處理性騷擾失當請辭獲准。（記者邱德祥／攝影）

民進黨前女性黨工控訴去年9月選戰期間被合作廠商性騷擾，告知所屬部門婦女部時任主任許嘉恬，卻遭反問「妳為何不跳車？」「妳怎麼沒有叫出來？」民進黨昨上午緊急滅火，強調通報機制不足，將檢討認錯，副秘書長許嘉恬即刻停職，接受調查。五小時後再發聲明，主管如隱匿或知情不報一律開除；許嘉恬則請辭獲准。

民進黨遭爆性騷案吃案，民進黨前副秘書長林飛帆、黨主席賴清德1日道歉。副秘書長許嘉...
民進黨遭爆性騷案吃案，民進黨前副秘書長林飛帆、黨主席賴清德1日道歉。副秘書長許嘉恬（圖）處理性騷擾失當請辭獲准。（本報資料照片）

民進黨前黨工5月31日晚間透過臉書還原性騷吃案事件，民進黨連夜發表道歉聲明。民進黨主席賴清德昨上午出席台北覺修宮「呂仙祖祝壽大典」時，媒體再三追問「性騷零容忍嗎？就這樣算了嗎？怎麼看性平事件？」賴清德全程不發一語。

民進黨發言人林楚茵、性平部主任李晏榕昨天上午舉行記者會表示，許嘉恬即刻停職，該事件由性平部主任和主席室主任組成的調查小組，會盡速調查並提出處置報告。民進黨並發表三點聲明，指賴清德對於任何涉及性騷擾的事件，絕對採取零容忍的態度，黨中央的通報機制，是否有所不足，該檢討就檢討，該認錯就認錯。賴清德昨天下午出席活動時公開受訪表達歉意，強調該案要公開透明、盡速調查，盡速跟社會報告，許嘉恬已提辭呈，他已同意。

民進黨遭爆性騷案吃案，民進黨前副秘書長林飛帆（圖左）、黨主席賴清德1日道歉。副秘...
民進黨遭爆性騷案吃案，民進黨前副秘書長林飛帆（圖左）、黨主席賴清德1日道歉。副秘書長許嘉恬處理性騷擾失當請辭獲准。（記者許正宏／攝影）

不過，三點聲明並未平息眾怒，時任副秘書長林飛帆也被爆出當時督導婦女部業務。林昨午出面表示，當時許嘉恬有向他簡要報告此案，得到資訊是當事人沒有要走申訴程序；他坦承，忽略當事人不走申訴管道的背後原因，為此疏忽誠懇道歉。

府發言人林聿禪表示，蔡英文總統聽聞此事件後，相當重視，除對於任何涉及性騷擾的事件表達嚴厲譴責，並支持民進黨調查此案，確保當事人權益。賴清德在臉書發文致歉，「對不起，讓妳承受這樣的傷害與恐懼」，並感謝當事人願意說出來，讓民進黨有面對、改正的機會，「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了」。

國民黨總統參選人侯友宜質疑，民進黨為什麼要掩蓋案情？跟加害者是否有利益共生關係？為什麼要包庇這麼久？賴清德有沒有關注這個議題，有沒有共犯關係？他看到民進黨這幾年不在乎價值，在乎的是選舉跟立法。

民眾黨主席柯文哲表示，民進黨雖然迅速道歉、展開調查，但這件事可以拖九個月，還是有問題。

林飛帆日前才獲民進黨徵召參選台北市第三選區（中山、北松山）立委，昨天晚間陸續有名嘴呼籲林飛帆退選，與林同是「太陽花學院」夥伴的社運人士王奕凱也直言，林飛帆怎麼會進入體制內、有權力後，對這種性騷擾處理事情該怎麼做還會不懂，「現在這不是一句疏忽、要誠懇道歉就能解決的了」。

民進黨 性騷擾 賴清德

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