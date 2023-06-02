我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

冷眼集／陳建仁身分特殊 教研調薪不避嫌

記者 周佑政
教研調薪，陳建仁有 「不避嫌」之議。(本報資料照片)
教研調薪，陳建仁有 「不避嫌」之議。(本報資料照片)

蔡政府執政後迄今3度替軍公教調薪，都在選舉年，要說沒有選舉政治考量，外界很難信服；教研人員研究加給大增，目的是強化攬才留才，但行政院長陳建仁未來卸任後，仍有中研院特聘研究員身分，也適用這項研究加給，勢必引發關注。

蔡政府2016年上台後，一共3次送出軍公教加薪大禮，分別在2018年調整3%、2022年調整4%，以及這次拍板的2024年4%，「恰巧」都在選舉年。

教團已多次批評，軍公教調薪完全沒有制度可言，每次政府宣布調薪，社會大眾總是有「要選舉了」的感覺。行政院掌握軍公教調薪的生殺大權，每次都選在選舉年調漲薪資，「政策買票」用意鮮明，也容易讓受惠的軍公教被汙名化。

行政院這次也拍板將公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給，及中研院相當等級人員專業加給都調整15%。政府強化高等教育及學術機關延攬人才值得肯定，但高中以下學術研究費卻未同步調整，勢必會讓中小學教師不滿。

此外，中研院相關的專業加給也將調整15%，陳建仁有中研院特聘研究員身分，薪資約台幣49萬(約1萬6000美元)，擔任閣揆後自中研院借調、留職停薪，先前就曾因此事引來在野黨批評；未來陳建仁若卸任將回到中研院，自然也能領取專業加給，雖然這項加給不是針對陳建仁，但因陳的「特殊性」，可能又會引發對陳「不避嫌」之議。

教育

上一則

全球逾360航空公司 長榮獲7顆星評價 排名第8

下一則

陸人非台國民 學者：應修兩岸條例 陸委會：沒必要

延伸閱讀

藍營轟涉im.B還喊打詐 鄭文燦要告

藍營轟涉im.B還喊打詐 鄭文燦要告
政院調高警勤加給「搶侯友宜票源」？ 陳建仁說話了

政院調高警勤加給「搶侯友宜票源」？ 陳建仁說話了
陳建仁踩侯友宜票倉？政院核定警勤加給7月起調高15%

陳建仁踩侯友宜票倉？政院核定警勤加給7月起調高15%
WHA未邀台灣 陳建仁：不應讓政治凌駕專業

WHA未邀台灣 陳建仁：不應讓政治凌駕專業

熱門新聞

台中地檢署偵辦「5億高中生案」傳訊告訴人賴姓高中生母親。記者黃仲裕／攝影

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

2023-05-25 12:56
繪圖晶片大廠輝達創辦人、執行長黃仁勳，擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。（記者曾原信／攝影）

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

2023-05-28 11:13
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
吳女被依拘禁致人於死罪起訴，案件將由高雄地院進行國民參審。記者張議晨／攝影

做生意找錯錢被姊關窗台反省 台女從8樓摔下慘死

2023-05-25 15:35

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行