排黑條款綠有異聲 莊瑞雄批輕罪不能選 重罪一直選

選罷法排黑條款通過 資料來源／立法院、記者整理 製表／政治中心

選罷法擴大排黑引發違憲爭議，加上陳水扁揚言「死諫」的雙重壓力下，民進黨 團26日早上舉行黨團會議，會中正反兩派激烈交鋒，甚至罕見進行假投票 ，贊成一致投票支持政院版不到20人，黨團最終仍以投票表決解決爭議。選罷法26日晚三讀通過後，有綠委開嗆，這次修法很清楚是「為貫徹黨主席賴清德 意志、為了選舉考量」，不合法理的排黑條款，未來恐將後患無窮。

據轉述，資深立委陳明文26日在黨團會議上率先發難，表達對修法的疑慮，立委莊瑞雄、王美惠、許智傑等人跟進提出異議，莊瑞雄維持一貫態度，認為這次修法後，將造成「輕罪不能選，重罪卻能一直選」，且總統副總統選舉與村里長標準一致，根本不合法理，許智傑也說，修法恐違反無罪推定，也必須慎重關注比例原則；部分綠委更提議，不要強制一致性投票，希望採取開放投票。

支持修法的綠委則認為，這次修法受社會矚目，一定要用最高標準來反黑金。後來黨團決議採取內部表決是否「支持一致性投票」，但大約只有20人參與表決，其中大多數支持一致投票，兩位來自南部的綠委投下反對票，但更多人則是棄權或「提早離場」並未表態。

民進黨立委說，賴清德與行政院高層都要求一定要支持政院版，但很多綠委私下不以為然，認為這次修法就是「為了選舉的政治性修法」，法理層面根本說不通；反對修法的綠委也說，「很清楚就是為了貫徹賴清德意志、為了選舉考量」，修法通過後恐會衍生很多問題。

在反黑金大旗下，藍綠陣營都不敢反對選罷法修法，但很清楚地，選罷法修法剝奪參政權且有違憲之虞，說是民粹修法並不為過，且對民進黨而言，許多基層民代未來不得再參選，「自己人」心中有怨，自然也可能削弱綠營的支持基礎。

就政治層次來看，賴清德、民進黨力推排黑，目的當是希望根絕黑金，但這次修法極其嚴格且一刀切，許多民進黨基層民代、村里長未來都無法再參選；對於準備衝刺明年大選的綠營來說，將基層「自己人」排除在外，在選舉時這些民進黨的公職、樁腳，恐怕也不再願意「團結為黨」。