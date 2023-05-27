選罷法排黑 前綠委蘇震清無法選 藍選將林文瑞也遭殃

因索賄案一審被判十年的無黨籍立委蘇震清，未來恐無法參選。（本報資料照片）

公職人員選舉罷免法修法新增「排黑條款」規定，判十年以上刑度尚未定讞者確定不得參選，去年7月涉SOGO索賄案一審判刑十年的立委蘇震清 恐無法參選，為屏南第二選區立委選情再添變數。蘇震清表示，第26條「黑金槍毒」終身不得參選部分，有違比例原則和無罪推定原則，也有違憲之虞，雖已無法參選，還是會繼續努力實現對鄉親的承諾。

蘇震清在2021年退出民進黨，現為無黨籍，原本已表態將競選連任，至於民進黨則推派縣議員許展維角逐，國民黨 人選未確定。

原本法條中，曾犯「投票 行賄罪」有罪確定者不得登記為公職選舉候選人，但緩刑者不在此限。此次修法修正為「犯上述之罪，經有罪判決確定並受緩刑的宣告者，亦同。」國民黨中常會4月提名林文瑞參選立委，林文瑞曾在2004年犯投票行賄罪獲判緩刑。將成修法後國民黨首位參選資格受影響者。

苗栗縣長鍾東錦認為「一罪不兩罰」是法律原則，如果針對某些人訂定不能參選的法條，是「很可笑的事」。鍾東錦說，人不應被如此區分，訂法律應一致，不能因人設事，應一本良心，把大家當好人來看，而非把每個人當壞人來修法，更生人及犯過錯的人，法院自有褫奪公權的判決限制他們參政，如法院沒判褫奪公權終身，立院就修法剝奪他們參政資格，這是不對的。