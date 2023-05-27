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排黑條款斷兒政途 扁揚言死諫 柯建銘：尊重但沒退路

記者林縉明、蔡晉宇／台北27日電
圖為2022高雄市議員選舉，阿扁陪兒子車隊掃街拉票畫面。（本報資料照片）
圖為2022高雄市議員選舉，阿扁陪兒子車隊掃街拉票畫面。（本報資料照片）

立法院昨天三讀通過「公職人員選罷法」排黑條款，前總統陳水扁前天深夜發文批評，民進黨立法院黨團總召柯建銘為執行副總統賴清德參選總統政治需要，罔顧違背罪刑法定、權力分立及比例原則，顯有違憲重大爭議，仍然決定開民主倒車。柯建銘昨天表示，可以了解陳水扁的心情，但這是黨團一致決議，改革沒有退路，阿扁要怪他也接受。

立法院26日三讀通過排黑條款，民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）強調改革沒有退路。...
立法院26日三讀通過排黑條款，民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）強調改革沒有退路。（記者余承翰／攝影）

針對公職人員選罷法修正案，新增曾犯洗錢防制法者，終身不得參選，陳水扁5月2日北上陳情，引發朝野立委質疑恐有違憲爭議，一旦通過修法，因洗錢防制罪入獄服刑的陳水扁兒子陳致中將終生不得參選。

陳水扁前晚也在臉書指出，柯建銘為了執行賴清德參選總統的政治需要，讓參政權唯一死罪的「二條一」（懲治叛亂條例第二條第一項）大復活，硬推選罷法修正案按院版通過，身為台灣從威權走向民主的政治工作者，「死諫」將是哀莫大於心死的無奈吶喊，不排除選舉時有大動作抗議。

柯建銘昨表示，他了解陳水扁的心情，長期以來他都是最挺陳水扁的人，但這是黨團一致決議，陳水扁要怪他，他也接受，這不是個人能做任何個別行為，黨團集體行動，面對選舉相當險峻。但改革沒退路，修法按照行政院版本是黨團一致決議，陳水扁的說法他尊重。

陳水扁在該法案三讀後向媒體表示，賴清德為參選總統的政治需要，違背罪刑法定、權力分立及比例原則，不僅違憲還大開民主倒車，他哀莫大於心死，將會「死諫」來表達無奈吶喊。

陳水扁 賴清德 臉書

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