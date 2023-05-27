排黑條款斷兒政途 扁揚言死諫 柯建銘：尊重但沒退路

圖為2022高雄市議員選舉，阿扁陪兒子車隊掃街拉票畫面。（本報資料照片）

立法院昨天三讀通過「公職人員選罷法」排黑條款，前總統陳水扁 前天深夜發文批評，民進黨立法院黨團總召柯建銘為執行副總統賴清德 參選總統政治需要，罔顧違背罪刑法定、權力分立及比例原則，顯有違憲重大爭議，仍然決定開民主倒車。柯建銘昨天表示，可以了解陳水扁的心情，但這是黨團一致決議，改革沒有退路，阿扁要怪他也接受。

立法院26日三讀通過排黑條款，民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）強調改革沒有退路。（記者余承翰／攝影）

針對公職人員選罷法修正案，新增曾犯洗錢防制法者，終身不得參選，陳水扁5月2日北上陳情，引發朝野立委質疑恐有違憲爭議，一旦通過修法，因洗錢防制罪入獄服刑的陳水扁兒子陳致中將終生不得參選。

陳水扁前晚也在臉書 指出，柯建銘為了執行賴清德參選總統的政治需要，讓參政權唯一死罪的「二條一」（懲治叛亂條例第二條第一項）大復活，硬推選罷法修正案按院版通過，身為台灣從威權走向民主的政治工作者，「死諫」將是哀莫大於心死的無奈吶喊，不排除選舉時有大動作抗議。

柯建銘昨表示，他了解陳水扁的心情，長期以來他都是最挺陳水扁的人，但這是黨團一致決議，陳水扁要怪他，他也接受，這不是個人能做任何個別行為，黨團集體行動，面對選舉相當險峻。但改革沒退路，修法按照行政院版本是黨團一致決議，陳水扁的說法他尊重。

陳水扁在該法案三讀後向媒體表示，賴清德為參選總統的政治需要，違背罪刑法定、權力分立及比例原則，不僅違憲還大開民主倒車，他哀莫大於心死，將會「死諫」來表達無奈吶喊。