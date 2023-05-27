陳建仁踩侯友宜票倉？政院核定警勤加給7月起調高15%

行政院長陳建仁26日前往警察專科學校視察。(本報資料照片)

行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、內政部 長林右昌昨前往警察 專科學校視察，被視為踩新北市長、國民黨總統參選人侯友宜 的警界票倉，林右昌強調是錯誤的說法，「院長是警察的大家長，有責照顧警察同仁」。行政院發言人林子倫昨晚則宣布，行政院核定自今年7月起將調高警勤加給15%。

今年3月警專學生頻爆料伙食發霉、過期，伙食費低迷引發關注。陳建仁昨視察警專時表示，在內政部的提議與支持下，警專學生的伙食費，將從每人每月的近3300元（台幣，下同，約107.5美元）提高到4300元，另外警專也將新建宿舍大樓，明年8月學生就可入住。

媒體追問正副院長及部長到警專視察，是否會被外界認為踩到侯友宜的警界票倉？林右昌表示，這是錯誤的說法，警察還是警界，不是「誰的」，是國家的，警察是國家公器，院長是所有警察的大家長，有責任照顧包括警專學生在內的警察同仁。

另外，行政院今年針對外勤警消每人每月超勤加班費上限提高至1萬9000元。不過，基層警察超勤津貼沒有增加，反而被減薪，以非主管職務佐三員警為例，超勤加班費每小時僅170元，比基本工資176元還低，讓基層員警產生剝奪感，多名立委日前呼籲警政署調高警勤加給。

林子倫表示，有鑑於近年基層員警在查察非洲豬瘟以及配合政府防疫政策的辛勞及反毒、打詐等工作的付出與犧牲，特將警勤加給幅度提升為15%。