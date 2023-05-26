排黑條款表決戰 扁揚言：不給致中生路 什麼事都會發生

立法院26日表決「排黑條款」，前總統陳水扁盼能為兒子陳致中留條生路。圖為陳水扁（右）與立法院長游錫堃（左）25日出席凱達格蘭基金會18周年感恩募款餐會。（記者林伯東／攝影）

立法院昨天針對俗稱「排黑條款」的公職人員選舉罷免 法修正草案協商，但針對關鍵條文26條中，「犯洗錢防制法判決確定者不得參選」、「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」兩大深水區，朝野仍未達成共識。民進黨 團總召柯建銘說，各黨提出終極版本各自負責，全案在今天表決處理；藍綠黨團都發出甲級動員令，因應表決大戰。

「公職人員選舉罷免法」修正草案第26條明訂，曾犯洗錢防制法經有罪判決確定，終生不得參選。由於陳致中因洗錢防制法被判刑定讞，若該條文通過，陳致中將終生不得參選。據了解，高度關注此修法的前總統陳水扁，昨天下午傳簡訊給熟識的民進黨檯面上政治人物，揚言修法若通過，不給陳致中活路，他將強烈抗議。

據悉，陳水扁傳給友人的簡訊內容為，「明天院會表決的是黨團協商版本，有關洗錢防制法部分是否會加放刑度，仍未可知，請賴主席放致中一條生路，否則明天一旦表決通過，做出讓我失望的事，導致我對人生不抱希望，什麼事都會發生，包括競選期間支持者抗議布條如影隨形」。

去年九合一選舉民進黨大敗，黨內檢討「黑金」被列為敗選原因之一。賴清德 接掌民進黨後在黨內祭出排黑機制，立法院內政委員會4月通過排黑條款，明訂曾犯黑金槍毒等，不得登記為候選人；但連民進黨內也有質疑聲浪。

賴清德本周三中執會時強調，再次拜託立法院黨團在會期最後一周支持政院版選罷法等法案，要顯示黨決心。立法院長游錫堃昨召集黨團協商，內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍在會中表示，排黑條款部分已取得共識，內政委員會已有通過的版本，希望可照案通過。

時代力量立委邱顯智指出，讓人民參與公共事務，參政權就是基本權的核心，修法限制參政權真的要謹慎。時力黨團反對用罪名方式限制人民終身不得參選，應該要用刑度區分。

柯建銘表示，朝野黨團都有政治立場，請各黨團回去各自舉行黨團會議，院會表決時拿出的版本才算數。由於柯建銘堅持由各黨團提出版本、各自負責，游錫堃當場裁示沒有共識，「我們就暫時保留，你們再繼續協商」。

國民黨立委鄭天財質疑，既然已經安排召集黨團協商，大家應該要把主張講清楚，民進黨團的立場到底是什麼？「法案要二、三讀的時候，民進黨團要拿出版本，但是今天都還沒討論完」。民進黨團幹事長鄭運鵬說，選罷法雖在委員會審查通過，但內政委員會還有「建議修正條文」，代表根本就沒有共識。

柯建銘會後受訪時表示，今天上午院會將先處理「礦業法」部分條文修正草案，下午依序處理「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」部分條文修正草案。

黨團人士表示，洗防法部分，由於直接斷了高雄市前市議員陳致中參選路，與扁友好的幾位綠委預計在今天黨團會議上陳述不同意見；「判十年以上刑度尚未定讞者」不得參選部分，更有超過十位黨籍立委認為違反無罪推定原則。