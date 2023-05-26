新聞評論／賴清德冷屁股還在阿扁熱臉上 柯文哲插針？

台灣民眾黨主席柯文哲（左）24日到台南參訪，私下拜會前總統陳水扁。（翻攝自陳水扁臉書）

在民進黨主席賴清德 堅持《選罷法》修法而砍到前總統陳水扁 之子陳致中之際，民眾主席柯文哲 正好「路過府城特地關心阿扁的健康情形」。久不操急診手術刀的柯P，在藍綠甚至深綠之間操作起政治次元刀，愈來愈精準了。

陳水扁臉書貼出「柯P路過府城」，曝柯文哲以民間醫療小組首任召集人身分探視阿扁，還順便請教怎麼拚經濟、縮短貧富差距與用人哲學等問題。柯辦說，柯文哲主要是向陳水扁請益市政與國政經驗，沒有討論到總統大選。

連阿扁也在一開始就聲明，「柯P沒有尋求阿扁的支持」。不過，柯文哲直搗賴清德本命區，阿扁和柯辦這些話聽在賴清德耳朵裡，恐怕還是有些「此地無銀三百兩」的況味。

民進黨黑金共生、詐團供養事件不斷，綠黑金詐糾葛不清，賴清德也深陷潔癖與雙標的嚴重人設衝突，因此撂重話最高標準改革黑金，並且矯枉寧過正，堅持《選罷法》修法，不顧違憲疑慮，剥奪更生參政權，挑戰無罪推定原則。但這也砍到陳致中，讓阿扁大為不滿。

陳致中才因扁家洗錢案解職入獄，阿扁疼惜陳致中「歹命」，選三次解職兩次，12年任期只做到五年。《選罷法》修法終身剥奪洗錢罪被告的參政權，更形同直接砍斷扁家政治命脈。陳水扁憤而北上凱道請願。媒體在相關報導之外，也關切阿扁與賴清德的關係，阿扁卻有耐人尋味的回應。

媒體問陳水扁有無跟賴清德溝通，阿扁直接說「沒機會」，又說，「如果人家不想跟你講話，你要熱臉貼人家的冷屁股嗎？」那麼，陳水扁會支持賴清德嗎？阿扁更說，有心無力也許是他現在的心情，「要人家支持也要支持得下去」。

雖然外界預測2024總統大選，陳水扁還是會支持賴清德，但賴清德高舉《選罷法》修法大刀時，恐怕還得思考怎樣讓阿扁的支持變得「有心有力」？

不過，賴清德的冷屁股還沒從阿扁的熱臉上移開，柯文哲就適時「路過府城」，不免引起搶攻深綠選票的聯想；民進黨立院黨團副幹事長洪申翰就批評，也許柯文哲會不斷找機會見縫插針，但柯的兩岸主張不是本土陣營的選擇。

柯文哲曾說阿扁的病一開始是裝的，現在柯文哲探扁則被說是見縫插針。但阿扁手不抖了，說話中氣十足，為子請命奔波毫無倦容，反而司法被阿扁踩得奄奄一息。府城會後，柯P也許該說說，阿扁到底是健康改善或是演技進步？