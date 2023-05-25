冷眼集／輕放陳歐珀 打臉賴清德的高標準

民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐團風波。（記者邱德祥／攝影）

去年九合一大敗後，民進黨 大張旗鼓修正選罷法擬「擴大排黑」，目前已進入立法院朝野協商的深水區階段。民進黨主席賴清德 24日在中執會上特別拉出道德高度，宣示要堅持改革黑金、黑道，言下之意，要支持修法；但立委陳歐珀捲入詐騙事件，廉政會的處分雷聲大雨點小，形同立即打臉賴所謂的「最高標準」。

賴清德就任黨主席後，民進黨廉政會對社會矚目的弊案輕輕放下已非頭一遭，先前台南光電弊案，對正副議長邱莉莉、林志展僅處以「若聲押就停權」的處分；這回陳歐珀事件，社會輿論全面延燒，廉政會的「警告」處分，同樣讓社會覺得對已退選的陳歐珀不痛不癢。

廉政會對台南光電案、陳歐珀案的處分，主要原因不外乎是尊重無罪推定原則，在司法尚未起訴或判決確定階段，若要重手處理，恐有比例原則問題。

但諷刺的是，民進黨在立法院急著推動的選罷法修法，引發違憲爭議的「第26條第九款」，即明定「犯十年以上罪行，尚未定讞者也終身不得參選」，不但直接挑戰了無罪推定原則，更凸顯出了民進黨或賴清德意志打黑金的標準不一。

賴清德面對選罷法修法的疾言厲色，連在野黨都嗅到不尋常政治氛圍。有國民黨立委就直指，賴清德競選總幹事潘孟安在屏東的死敵蘇震清 ，正好就在一審被判十年，賴這麼堅持推出「被判十年以上不得參選」條款，針對黨內政敵的意味十足。

更有甚者，賴清德24日表示「政治風氣不能夠敗壞，有權力的人要能夠以身作則、守住底線，價值才不會崩壞」，但就連黨中央主管，都被發現有前科者。

賴清德才喊「民進黨要立下最高的標準，來回應社會的期待」，看看廉政會對陳歐珀的處分結果，社會還能有什麼期待？