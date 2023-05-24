徐巧芯控論文抄襲 賴惠員批政治口水 中正大學將調查

台北市議員徐巧芯（中）、游淑慧（右）、張斯綱（左）23日在市議會舉行記者會，爆料民進黨立委賴惠員涉嫌抄襲論文。(記者曾吉松／攝影)

國民黨 台北市議員徐巧芯等人昨天指控，民進黨 主席賴清德 愛將、立委賴惠員中正大學碩士論文涉抄襲，系統比對重複比率高，還和另一名研究生論文相似，籲撤銷立委提名。賴惠員回應，3月已做相似度比對，並未逾越標準，願將論文送中正大學學術倫理委員會再審查。中正大學表示，將啟動調查。

針對藍營再追立委涉學倫案，民進黨發言人張志豪說，國民黨並非專業審查機關，如果要一再拿學倫政治操作，民進黨也將以相同標準，全面性審查國民黨所有參選人，包括先前曾有博士論文爭議的總統參選人侯友宜。

徐巧芯和同黨議員游淑慧和張斯綱昨天舉行記者會，指賴惠員2009年中正大學政治學研究所論文涉抄襲，移除訪談逐字稿內容，重複比率高達30.8%；論文也與同一名指導教授謝敏捷、另一名學生高參發2006年碩論相似度達22%，有10%內容來自維基百科，訪談題目幾乎一模一樣。他們還列出賴惠員抄襲比率高的頁數。

徐巧芯說，賴惠員案與新竹市前市長林智堅學倫案非常相似，用類似題目、置換不同地點做相關研究，有的甚至只把雲林改台南。她昨已具名檢舉，並表示民進黨抄襲案非常多，這是民進黨學倫條款後疑似抄襲第一案，就看賴清德玩真的還是玩假的。

游淑慧說，民眾黨前立委蔡壁如16%就被認定抄襲撤銷學位，賴惠員抄襲可疑性更高。張斯綱說，賴清德多次站台力薦賴惠員，這次是否願意將大刀砍向自己力薦的候選人？這次是檢驗民進黨對學倫政治承諾。

賴惠員受訪時回應，徐巧芯是噴政治口水專家，但絕不是學術倫理的專家，很遺憾國民黨依然墮落，專門在台灣的後院放火、扯後腿。

賴惠員指出，她的論文已經在今年3月送進成功大學，經過比對的結果相似度是19%；為昭公信，願將論文送到中正大學的學術倫理委員會再次審查，「我們用專業的學術論文標準，回應徐議員的政治口水」。她表示，徐巧芯指控重複度高達36%，純粹是為求特定目的，蓄意先射箭後畫靶，完全是以偏蓋全的抹黑。

中正大學主任秘書楊宇勛說，已收到檢舉，將啟動調查，舉行學術倫理委員會實質性審查。

此外，針對徐巧芯日前貼出一張賴清德與涉學甲爐渣案與光電弊案的民進黨前中執委郭再欽同桌吃飯照片，賴清德競選團隊發言人陳世凱昨表示，要鄭重澄清，賴清德與郭再欽並不認識，請徐巧芯不要再當烏賊，亂抹黑、亂栽贓。