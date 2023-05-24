郭台銘會謝典林密談3小時 謝：聊很多 不方便轉述

鴻海創辦人郭台銘23日邀請彰化縣議長謝典林到家中一聚，媒體在外守候。(記者余承翰／攝影)

鴻海集團創辦人郭台銘 爭取國民黨 總統提名 失利，赴日度假返台後沒公開行程，23日下午與彰化縣議長謝典林在信義區豪宅見面，相談約3小時。事後謝在臉書表示「聊了很多」，但是基於朋友間的互信，不方便轉述太多。

謝典林力挺郭台銘參選2024年總統，但謝典林也曾表示，會支持國民黨提名人選，在新北市長侯友宜獲國民黨徵召後，謝典林是否信守當時承諾，引來關切。

謝典林昨下午2時與郭台銘見面，5時左右坐車離開，他相當低調，未接受守在豪宅前的媒體採訪。不過，謝典林在與郭台銘見面後，隨即在個人臉書貼文「阿銘出國前，撥了通電話，說他會先出國散心幾天，回來聚一下；也真的剛回來就馬上約吃飯，我們聊了很多，不諱言也有聊到這次初選過程中美好的回憶。」

對此謝典林表示，兩人就像一般人和兄弟、閨密的相處一樣，有很正經的對談，也有一些小玩笑，但基於朋友間的互信，不方便轉述太多。

親近謝典林的人士指出，仍有很多挺郭台銘人士，對郭未被徵召、地方派系被冠以「牛鬼蛇神」，依舊無法釋懷，力拱郭台銘投入總統大選。但因郭台銘在國民黨確定徵召侯友宜時，即表態支持侯，謝典林也曾說支持黨提名人選，如今若再變卦，要有令人信服的說法。