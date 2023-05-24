新聞評論／綠執政7年 司改交白卷 公平正義也遭沒收

「社會的公平與正義」，是2016年蔡英文總統就職時宣示新政府迫切需要承擔的重要事項之一。在那篇經典文青體的演說中，蔡總統說了四次公平、八次正義。四年後，蔡總統連任就職時，不再談公平，但仍提了一次正義。執政七年後的520演說，公平與正義完全不見了。在蔡總統的國政視野中，社會公平正義的消失無蹤，不是偶然。

蔡總統首度就職時惦念的社會公平與正義，主要聚焦在轉型正義、原住民 族、司法改革議題上。然而，轉型正義除了切割歷史、侵奪民產、追殺在野外，只轉型出「東廠」、揪出黨內抓耙仔，並未達到真相與和解的目的。蔡總統雖向原住民道歉，但承諾的《原住民族土地及海域法》持續跳票，遭原民當面怒嗆：「騙子！還我土地！」司法改革則是倒退嚕，台灣淪為詐騙王國、黑金橫行、執法者辦案看顏色，人民期待的公平正義消散在風中。

司法改革原是蔡英文就職典禮上贏得最多掌聲的宣示。總統說，司法無法親近人民、不被人民信任、無法有效打擊犯罪，失去作為正義最後一道防線的功能。她大聲宣示，司法必須回應人民需求。蔡總統甚至逾越職權分際，親自插手司改國是會議，以示回應人民對司改的期待。

但民進黨 執政七年來，藉由對司法及其他獨立機關人事的全面掌控，屢屢介入個案，更不斷創造違憲、違法的惡例。司改國是會議的多項決議，則迄今沒有下文。各項民意調查，民眾對司改的滿意度往往墊底，人們不相信司法公正。蔡總統不斷強調的公平正義，一再令各界失望。去年九合一選後，民進黨檢討敗選，各地基層都響起對司法不滿的聲音。

大法官 理應扮演「憲法守護神」，但蔡總統任內七年，卻選擇多名不認同中華民國憲法、意識形態超越法治信念者出任大法官。其結果，近年的各項釋憲，在黨產、年改、農田水利會收歸國有等諸多違反基本法治原則的爭議案件，大法官會議一味維護執政者立場，失卻公正。

綠營為全面掌控司法人事，除內舉不避親，更任由派系卡位，讓執法者變成權貴的護身門神。用人棄專業、看顏色，長期後遺症便是黑金、貪腐再起。司法審檢警調體系近年接連爆出重大弊端，例如翁茂鍾案揭露權貴與司法人脈的綿密往來，製造司法冤案與特權，成為國內司法史上最大醜聞。再如，兩位終審法院院長接連因醜聞去職，都讓司法威信遭重創。此外，政治人物、檢警、黑道、通緝犯一再爆出同桌歡宴，司法高層始終無人負責。如此，誰還在乎專業與紀律？

對於綠營政治人物涉及的舞弊疑雲，執法機關經常自動閉上眼睛，卻動輒把民眾批評政府的言論移送法辦；民進黨在野時主張廢除的《社維法》，如今成為政府箝制人民言論的利器。執法機關動員大批人力監控批評當權者的言論，放任網軍圍剿不同意見者，卻忽略跨境詐騙正在勃興；如今才想補破網，已嫌太遲。執法機關是維護民眾權益，還是護航權貴；是執政者打手，還是摘奸發伏，人民感受最真實。

「正義」是民進黨最愛呼喊的口號，也自以為推動正義是民進黨的專利。但七年來，從世代正義、居住正義、環境正義、勞動正義，到分配正義，每一項都未見改善，有的甚至更形倒退。尤其，司法被形容為「社會正義最後一道防線」，但法律人出身的蔡總統，卻用政治汙染司法天平，這是最令人難平的遺憾。