買疫苗A了1億美元?陳時中控吳子嘉造謠

美麗島電子報董事長吳子嘉。(本報資料照片)

針對媒體人吳子嘉日前指稱「蘇貞昌政府、陳時中 部長Ａ了1億美元」、「封存合約年限30年」，衛福部前部長陳時中昨協同律師、並代行政院前院長蘇貞昌到台北地檢署按鈴，對吳子嘉提出刑事誹謗告訴及民事求償各台幣1000萬元(約32萬7241美元)，求償所得將全數捐贈社福團體。

據本報系聯合報報導，鴻海創辦人郭台銘在臉書公布購買BNT疫苗 過程，透露總統府前秘書長李大維曾致電：「這個大小姐說，你還是不要買了。」陳時中昨天受訪表示，自己沒聽過這種話，李大維是外交官、也是政務官，不會這樣講話。

陳時中說，希望盡早公布購買疫苗合約的保密協定；保密期間不一，有5年、7年和10年，而BNT疫苗是簽署10年保密協定。媒體問，合約有沒有可能在明年1月前公布？陳時中回應，現在疫情已過、疫苗也沒有搶購風潮，若可即時解密，對事實的澄清相信有所助益。

衛福部次長王必勝也表示，吳子嘉說法完全沒有實證、沒有根據，衛福部正討論由哪個單位出面提告。

據台北中國時報報導，吳子嘉表示，「他們不告怎麼選呢？這是他們對賴清德的交代」。但吳子嘉也說，這是自取滅亡，因為採購合約只要進入訴訟程序，必須強迫被公布，2024年選舉就GG(完蛋)了！

吳子嘉說，封存沒有完成且無效的合約30年，完全不合理，唯一理由就是採購金額太高。他強調，有得到當時簽約金額的實際數據，確實跟鴻海購買BNT疫苗的金額價差逾一億美金，這是不爭事實。