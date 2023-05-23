綠委捲詐案 侯友宜重砲批賴清德：你不用負責嗎？

侯友宜砲轟陳歐珀被指與詐騙集團im.B掛鉤一事。(記者張曼蘋／攝影)

民進黨 立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團 爭議宣布退選立委，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜 昨天重砲批評民進黨執政下黑金愈打愈多、貪腐愈掛愈深，大家深惡痛絕的詐騙集團居然跟政治人物有往來「讓我們非常痛心」，「賴副總統，你不用負責嗎？賴副總統，你不用出來說清楚嗎」？

國民黨發言人林家興則抨擊，陳歐珀說退選是為了捍衛清白，但是民進黨前一個退選捍衛清白的就是論文抄襲的新竹市前市長林智堅，他又有多清白？此舉實在是「堅步可珀（堅不可破的諧音）」。林家興表示，民進黨去年全黨挺抄襲，至今對陳歐珀、台南市長黃偉哲、行政院副院長鄭文燦等人牽扯im.B詐騙集團一事無法清楚交代，難道今年是要全黨挺詐騙？

時代力量發言人余佳蒨表示，時力前立委黃國昌揭發陳歐珀捲入詐騙集團爭議，呼籲陳歐珀不要學林智堅嘴硬，其他涉及im.B爭議的政治人物也應該主動說明，共同展現對詐騙零容忍的正確標準。

侯友宜點名賴清德應為黑金負責，賴清德競選總部發言人陳世凱昨天表示，國民黨主席朱立倫說鴻海創辦人郭台銘到中南部見了牛鬼蛇神，侯友宜選舉時不用面對嗎？

陳世凱說，賴清德上任民進黨主席之後，對反黑金的改革，大家都有看到，不是只有嘴巴說反黑金，行動上也反黑金，但侯友宜嘴巴說反黑金，背後站的是因收賄被判十年的周勝考，周競選時，侯友宜全力支持，侯好意思說自己反黑金？

國民黨台北市議員徐巧芯出示賴清德與捲入台南88槍擊案的民進黨前中執委郭再欽同桌吃飯照片，陳世凱說，不記得賴清德有說過不認識郭再欽，如果要看圖說故事，請問台北市長蔣萬安跟詐騙案關係人陳正修搭肩合照，是什麼關係，桃園市長張善政跟該案關係人也有合照，又是什麼關係？國民黨應該要先講清楚，如果要看照片說故事，這兩個故事又是什麼，應該請侯友宜也出來講清楚。

陳世凱表示，選舉是要聚焦在候選人本身對國政的熟悉度，尤其是在台灣面對新的國際情勢下，候選人對於外交和兩岸的處理能力，這部分侯友宜與其他總統參選人必須面對。整天在那邊扯一些小東西，未來的總統管的事不一定是這些，更重要的是要定位好國家的未來，這才是重點。