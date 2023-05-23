12％有棄保想法 35%希望藍白合 棄保票流動成大選變數

2024總統大選是否會考慮棄保 資料來源／聯合報系民意調查中心

本報系聯合報最新民意調查發現，目前總統選情雖呈藍綠白三強爭霸局面，但有棄保想法的流動選票達12%，是未來選情的變數之一。

調查還發現，賴清德 聲勢雖略占上風，但並非毫無隱憂。雖有32%不樂見跨黨聯盟，但也有35%選民希望看到2024年總統大選國民黨和民眾黨「藍白合作」；其中，國民黨與民眾黨支持者各有65%與39%期盼藍白合，高於民進黨的19%。

分析顯示，若柯文哲 不參選，侯友宜 可瓜分51%柯文哲支持者的選票，僅24%柯支持者會轉投賴清德，柯是否參選到底，將是左右明年總統大選的重要關鍵。

調查發現，目前有支持對象的選民中，有12%的人表示總統選舉投票前，若原本支持的人選可能不會當選，則會考慮改投其他人選。

這些有棄保考量的選民中，各有38%會改支持侯友宜或柯文哲，僅8%會改支持賴，16%未決定，顯示棄保比較可能是藍白選票的消長。其中，可能棄侯者，65%會轉投柯；可能棄柯文哲的支持者，則有近八成會轉投侯友宜。

如果民眾黨柯文哲不參選，藍營勝選機會將因此提高。藍綠對決前提下，侯友宜目前以40%支持度小勝賴清德的34%，兩人差距6個百分點，和本報系聯合報4月底調查相當，觀望選民則由23%上升到26%。