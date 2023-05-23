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聯合報民調：侯下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

台灣新聞組╱台北23日電
2024年總統大選，藍綠白三黨爭霸。聯合報最新調查發現，目前呈現三強鼎立態勢，賴清德(中圖)以28%支持度微幅領先侯友宜(左圖)的24%，柯文哲(右圖)以22%支持度緊追在後。(記者曾原信／攝影、本報資料照片)
2024年總統大選，藍綠白三黨爭霸。聯合報最新調查發現，目前呈現三強鼎立態勢，賴清德(中圖)以28%支持度微幅領先侯友宜(左圖)的24%，柯文哲(右圖)以22%支持度緊追在後。(記者曾原信／攝影、本報資料照片)

國民黨確定徵召新北市長侯友宜競逐2024年總統大選。本報系聯合報最新調查發現，國民黨沒有出現總統提名行情，在藍綠白三強爭霸情形下，相較聯合報4月底民調，侯友宜支持率反而下滑5個百分點，目前以24%支持率緊追賴清德的28%，微幅超前柯文哲的22%。

2024年總統大選，藍綠白三個主要政黨都已確定總統角逐人選。調查發現，選情目前呈現三強鼎立態勢，賴清德以28%支持度微幅超前侯友宜的24%，柯文哲雖殿後，但也有22%支持度，實力不容小覷。

和聯合報4月底的調查相較，侯友宜在確定代表藍營出馬後，支持度未升反降，較一個月前減少5個百分點，賴清德和柯文哲的支持率沒有明顯變化，未表態選民由22%上升到27%，增加5個百分點。

交叉分析發現，侯友宜支持度下滑，可能與國民黨支持者及中立選民轉趨觀望有關，其中，國民黨支持者挺侯比率由4月底的74%降至70%；中立選民挺侯比率也由4月底的22%降至15%，減少7個百分點。

從年齡來看，柯賴侯各擅勝場，柯文哲較獲年輕選民青睞，在40歲以下選民中以35%支持度領先賴與侯；40至59歲選民中，賴清德略勝一籌，以29%支持度超前侯柯兩人至少5個百分點；至於60歲以上選民中，侯賴兩人旗鼓相當，支持度在30%左右。

從政黨傾向來看，賴清德和柯文哲都獲得80%左右自家政黨支持者力挺，政黨凝聚力高於侯友宜的70%；中立選民中，柯文哲以21%支持度領先賴清德的16%及侯友宜的15%。

調查還發現，雖然賴清德支持率僅超前侯友宜4個百分點，但有38%選民看好賴清德能贏得明年總統大選，比率高於侯友宜的27%及柯文哲的9%，26%覺得勝負難料。

這次調查於5月18日至21日晚間進行，成功訪問了1090位20歲以上選民，另227人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3點零個百分點以內。調查採用全台住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依20歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權，調查問卷請參考聯合新聞網。

總統大選三強爭霸支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心
總統大選三強爭霸支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心

侯友宜 賴清德 柯文哲

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