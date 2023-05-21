「是大小姐嗎」 蔡英文稱沒聽郭董說過

關於「您是大小姐嗎？」問題，蔡英文總統表示，「我沒聽過郭董這樣說耶」。（記者曾原信／攝影）

蔡英文 總統就職滿七周年，昨在總統府發表談話，並開放提問。關於「您是大小姐嗎？」問題，蔡英文表示，「我沒聽過郭董這樣說耶」。

鴻海創辦人郭台銘 日前指控就是蔡政府擋BNT疫苗 ，並爆出時任總統府秘書長李大維曾打電話給他，說「大小姐說，你還是不要買了」，外界解讀「大小姐」就是指蔡英文，而總統府和李大維均否認說過此言。

蔡英文昨天聽到此提問後，先是停頓一下，接著回應，「我沒聽過郭董這樣說耶」。蔡表示，先前大家為了疫苗問題共同努力，覺得那段記憶很美好，應該停留在那段時間。

特赦扁？「沒開始想也沒想過」

此外，關於在剩下一年的任期中，是否考慮特赦前總統陳水扁，蔡英文表示，還沒有開始想，也沒有想過這一題。

關於最後一年的任期，最急迫的政策有哪些？蔡英文表示，對外關係上維持政策穩定，和各方保持溝通，這些處理機制未來總統可以參考或沿用，民生經濟議題上有很多打底工作要持續進行，例如住宅問題有階段性處理，下一階段還是要處理，這問題是台灣社會關注議題，但問題累積很長時間，需要時間用政策、資源緩解住屋者負擔，這些打底工作會繼續來做。