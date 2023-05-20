2024「柯珊配」有譜？柯文哲：黃珊珊是廣徵人才之一

民眾黨主席柯文哲今天在淡水舉辦參選2024總統宣示記者會，柯文哲（中）與夫人陳珮騏（左五）在現場群眾「總統好」的呼聲中，與民眾一起大合照。（記者許正宏／攝影）

民眾黨主席柯文哲 今天舉行參選2024總統宣示記者會，外界關注是否會跟台北市前副市長黃珊珊「柯珊配」。柯文哲表示，透過廣邀天下徵才方式，在過程中找出最好的人選，當然，黃珊珊也是廣徵天下人才中的之一。

對於「柯珊配」的傳聞，柯文哲表示，全民參與、公開透明是他的態度，現階段開放向天下徵才，希望找到最好的人選，黃珊珊當然也是天下人才當中之一。

鴻海創辦人郭台銘 爭取國民黨徵召參選總統失利，下一步動向備受關注，媒體人黃暐瀚分析，柯文哲不一定要拉攏郭台銘，只要郭台銘不要跟藍營合作，柯文哲就可能超車國民黨總統提名 人侯友宜。柯文哲說，人活在世界上要成功有三個因素，就是天分、運氣跟努力，我們盡力好好努力就對了。

不分區立委提名名單部分，柯文哲表示，不分區立委將在6月1日開放報名，歡迎各界推薦和自薦，接下來將會2個月時間蒐集資料，目前已經決定不分區評選方式，相關作業也即將展開。

至於區域立委部分，柯文哲坦言，要在藍綠兩黨單一選區勝選不容易，這是事實，已經持續進行徵召人選探詢，要慎選可以出戰的人。