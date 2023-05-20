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司改一場空 蔡英文執政7年遠離民心

台灣新聞組／台北20日電
司法改革 民心有感嗎 製表／王宏舜、蔣永佑
司法改革 民心有感嗎 製表／王宏舜、蔣永佑

蔡英文總統就職時有關司法改革的演說贏得許多掌聲，她親上火線召開全國司改國是會議，但執政七年下來，當初會議不願碰觸的死刑議題，只做不說的廢死實況，台灣淪為詐騙王國，詐騙猖獗都引爆民怨；司改國是會議的多項決議，甚至迄今仍無下文，民眾對司法的信任未見明顯提升。

蔡政府上台之初，直指司法失去作為正義最後一道防線的功能，是人民普遍的感受，蔡總統就職第一年大動作召開司改國是會議，上百名委員歷經半年多的密集會議，作出數百項決議；政府還強調要強化社會安全網，對於陸續發生的兒少安全、隨機殺人事件，強調要讓受害者及家屬覺得，不幸發生時，政府是站在他們這一邊。司改國是會議中還有多項針對被害人保護的決議。

但一名女教師八年前在街上被隨機強盜性侵殺害案件，在法院纏訟八年，最近開庭時，死者丈夫還在法庭說：「懇求法官考量被害人心情」。

類似的場景不斷在各地上演，當初司改國是會議不願碰觸的死刑議題，實務上則是最高法院一再將死刑案件撤銷發回、獲改判為無期徒刑；判決定讞的死囚則透過聲請釋憲等方式，讓法務部自2020年4月執行槍決後，至今未執行死刑，台灣也邁向實質廢死。

不僅被害人對司法怨氣十足，曾是司法院推薦的司改國是會議委員陳憲裕，從法官轉任律師六年，更讓他體會到為何人民對司法會如此不滿。早年也是司法界推動司改之一的陳憲裕表示，當初蔡總統主持的會議決議要建立「確定裁判檢討機制」，但司法院至今毫無作為。他強調，審判獨立若沒有任何監督機制，容易淪為審判獨裁，冤案更欠缺平反機會。

同樣是司改國是會議委員的高檢署主任檢察官陳宏達說，當初會議決議要訂「妨害司法公正罪」，六年過去卻仍是一場空，他強調，司法最重要的價值就是獨立性，政府對妨害司法公正罪態度，正反映執政者的司改決心。

陳宏達說，金錢行賄與政治關說是影響司法獨立的兩項重要因素。用錢行賄檢察官、法官可依貪汙治罪條例辦理；但無形的影響力威力更強，也影響人民對司法的信賴。

去年底副總統賴清德為參選民進黨主席到各地召開的「向黨員報告」政見發表會，基層批評司改不徹底，任由詐騙集團猖獗、死刑犯不槍決、被害者人權未受保護。法界人士說，蔡政府主導司改者與民眾想要的司改距離太遠，是讓人民無感的最大原因。

國是會議 詐騙集團 檢察官

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