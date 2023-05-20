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護短打烏鴉 民進黨雙標一言堂

記者 周佑政
民進黨前立委郭正亮宣布退出民進黨。(本報資料照片)
民進黨前立委郭正亮宣布退出民進黨。(本報資料照片)

黨齡將近30年的前立委郭正亮因常公開批評民進黨與政府，遭黨員檢舉，郭19日聲明退黨，對於黨內「烏鴉」，長年主張言論自由的民進黨並未慰留，反倒嚴詞批評郭嚴重破壞黨譽；與此同時，民進黨對被指控涉入im.B吸金詐騙的綠委陳歐珀，卻「視而不見」，不免令人質疑民進黨已成雙標、一言堂的政黨。

郭正亮曾任三屆民進黨立委，2020年卸任不分區立委後，積極參與政論節目與網路直播針砭時政。

郭正亮常公開批評民進黨與蔡政府的作為，例如郭多次批評NCC「關」中天違反言論自由也違憲，對於BNT疫苗採購爭議，郭正亮也曾批蔡政府想以「獨立台灣政府」的名義去買疫苗，擺明是想製造障礙，不顧人民性命，他最恨的就是這一點。

據了解，最近幾年民進黨內對於黨內「烏鴉」的容忍程度越來越低，除了郭正亮，過去曾聲明退黨的台灣民意基金會董事長游盈隆，以及被開除黨籍的美麗島電子報董事長吳子嘉，也因為民調與評論常「不利」民進黨，早已是黨內許多人心中的「黑名單」。

民進黨從黨外威權時期開始，就將爭取百分之百的言論自由奉為重要的追求目標與價值，但如今只要與黨內「主流派」意見不同或對民進黨執政進行批判，就經常被扣上抹黑、造謠的大帽子；民進黨越來越容不下「異議」，淪為一言堂，對照早年爭取言論自由與民主的民進黨，十分諷刺。

比起郭正亮開罵、遭到綠營重砲抨擊，綠委陳歐珀被指控與im.B吸金詐騙集團「掛勾」，陳歐珀雖否認，但也坦言「交友不慎」，在國人聞詐騙色變之際，民進黨與政府宛如「視而不見」，難道只因為陳歐珀是「自己人」。綠營這些作為，看在民眾眼裡勢必大大扣分，對於明年的選情自然也會有負面影響。

民進黨 詐騙集團 疫苗

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