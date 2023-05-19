蔡政府執政7年 在野黨轟7缺 3指標破經貿假象

蔡政府明天就任七周年，府院黨將共同宣傳七年政績。圖為蔡英文總統（中）、副總統賴清德（左二）2020年5月20日就職情形。 （圖：總統府提供）

蔡政府明天就任七周年，國民黨 發言人林家興抨擊說，民進黨 執政七年，人民只記得「七缺」，缺蛋、缺電、缺藥、缺水、缺地、缺人力、缺人才，且政府「擋疫苗」民眾記憶猶新，錯誤躁進的能源政策，讓台灣經歷六年五次大停電，恐面臨能源遭切斷的國安危機。民進黨基於意識形態，採取一面倒、躁進挑釁的兩岸與外交政策，台灣七年斷交九個邦交國，兩岸更是兵凶戰危。

府院黨明天將共同宣傳七年政績，強調在外交、國防、經貿、能源多面向成績亮眼，施政滿意度維持五成以上，對綠營明年選舉是利多。不過，國民黨立委曾銘宗引用三項指標，戳破蔡政府執政下的經濟真相，台灣人民的薪資成長近乎停滯、所得分配惡化，經濟成果只有少數人享受。工商團體也呼籲，台灣內部低薪、缺電等問題，能源政策應重新檢討。

蔡政府執政滿七年，在野黨齊轟政見跳票。民眾黨主席柯文哲（右三）18日號召年輕人入黨當「造浪者」；國民黨總統參選人侯友宜（左三）20日將吹響「下架民進黨」戰鬥號角。（本報資料照片）

在野黨齊轟執政黨多數政見跳票，讓年輕人失望，民眾黨主席柯文哲 昨號召年輕人入黨當「造浪者」，搶攻青年選票；國民黨明將大誓師，為明年大選「下架民進黨」吹響戰鬥號角。

民眾黨已提名黨主席柯文哲參選下屆總統，選戰團隊逐步就定位，柯文哲說，年輕人比較有勇於挑戰的決心，應讓年輕人意見被帶進政治，例如高房租、高房價、少子化、長照等，若年輕人對政治冷漠，將失去推動力道。

國民黨總統參選人侯友宜喊出「大破大立，政黨輪替」，明天將與藍營執政縣市長、全體立委參選人、黨務幹部、中常委們在黨中央團結大誓師，以具體行動對民進黨執政批判。

曾銘宗說，蔡政府總是批評馬政府太依賴中國大陸，但馬政府時期對陸出口占比只占四成，蔡政府執政後也達到42.3%。

去年9月到今年4月，台灣出口已連續八個月衰退，工總理事長苗豐強說，大陸仍是台灣最大市場及最主要投資地區，兩岸關係和平穩定攸關台灣產業，當務之急就是訂定積極的對陸經貿政策，恢復正常交流。

長期研究兩岸經貿的台灣致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠表示，在地緣政治氣氛中，蔡政府找到依靠美國的路徑。但當美中關係正在調整時，台灣對外經貿受到影響；對內，物價上漲、通膨，就業與經濟的擔憂，也在台灣社會積累，「這種積累是慢性病」，讓整體社會發展失衡。