服務處被爆是詐團im.B大本營 綠委陳歐珀道歉 黨內促退選

陳歐珀兩年前「溪南服務處」位於宜蘭公正路455號，被爆是im.B大本營。(記者陳敬丰／攝影)

網路借貸媒合平台im.B行騙全台，吸金逾台幣25億元(約8142萬美元)。時代力量前立委黃國昌昨踢爆，im.B位在宜蘭羅東的大本營，竟是民進黨 立委陳歐珀競選後援會與服務處，且還是由詐騙吸金主嫌曾耀鋒與其女友張淑芬無償提供使用，「陳歐珀還要繼續裝不熟、繼續欺騙社會嗎？」陳歐珀今天出面澄清，絕對沒有跟詐騙集團 有掛勾，對於個人識人不明，交友不慎，向社會大眾鞠躬道歉。

陳歐珀遭爆服務處是詐團大本營後，輿論譁然，黨內也湧現逼退聲浪，民進黨前桃園市議員王浩宇喊話，要求「陳歐珀應退選，送中評會調查」，宜蘭在地的創黨黨員黃正源昨晚也以「給民進黨公開信」發文，盼陳歐珀退選，民進黨應重新提名 。民進黨發言人卓冠廷表示，倘若有違法，會按照法律及黨內規定處理。

陳歐珀昨表示，他認識的一直都是「曾國緯」，只知道對方從事房地產事業，不知道有做im.B債權媒合，更不知道是「早因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒」。當初羅東後援會向經營物業管理的陳姓友人詢問服務處地點，經其聯繫後表達可以提供羅東公正路455號供後援會使用。對競選期間不慎接受贊助感到愧歉，願捐出當時應繳租金，做為詐欺受害人的補償。

不過，在陳歐珀回應後，黃國昌昨晚再度在臉書批評，陳歐珀毫無悔意、持續說謊，胡扯沒有從主嫌曾耀鋒與其女友張淑芬旗下的詐騙集團收取利益；載著陳歐珀跑行程的保母車，剛好就是登記在im.B詐騙集團旗下公司的車。

黃國昌昨先在臉書發文指出，這棟位於羅東精華區的辦公大樓，除登記im.B吸金詐騙集團旗下的「川晟建設」宜蘭分公司（負責人張淑芬，已遭羈押），先前還遷入同樣是詐騙集團旗下的「宏盛資產」（負責人潘志亮，已遭羈押），可謂是im.B在宜蘭的大本營。

黃國昌說，曾耀鋒與張淑芬在2019年7月購入這棟大樓後，立刻裝潢成為陳歐珀在2019年競選連任時的羅東後援會使用，選後更成為陳歐珀服務處。

黃國昌質疑，這位早因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒，明明就跟陳歐珀超級麻吉，還需要透過第3人提供羅東精華區的大樓？形同拿詐騙被害人的不法所得資助競選；他要求陳歐珀本人老實交代。

陳歐珀今天再度親自說明，他絕對沒有向黃國昌指控所稱與詐騙集團掛勾，還原事情真相，詐騙平台主嫌曾國緯多年來在外招搖詐騙，甚至用公益形象包裝，許多人被假形象假身分蒙騙，他也是受騙人之一。對於個人識人不明，交友不慎，向社會大眾鞠躬道歉。

陳歐珀今天上午主動前往民進黨中央黨部遞交自陳書，陳歐珀說明，黃國昌指稱他2020競選立委期間羅東服務處跟中古車使用情形外，內容特別提到，陳歐珀的女兒於2020年5月跟陳正坤女兒及曾國緯的女友張淑芬合資購買一間房子，3個人各出300萬元，並有貸款2千多萬元，目前房子出租狀態，相關金流都可以證明絕無不法。

民進黨宜蘭立委陳歐珀這次在黨內無競爭者的情況下獲得提名，加上國民黨立委參選人難產，原本選情看好，卻捲入詐欺集團風波。看似時代力量前立委黃國昌發動爆料攻擊，但民進黨內在宜蘭的派系角力，恐也扮演關鍵角色。

去年底宜蘭縣長及鄉鎮市長選舉，民進黨新潮流派系在宜蘭大敗，縣長、宜蘭市長與羅東鎮長都未能拿下，有人私下怪罪正國會的陳歐珀輔選不力，以致這次黨內提名時，無力與陳歐珀征戰，陳歐珀在前3次的立委選舉都經過黨內初選這一關，唯有在這次黨內無他人角逐。

初選看似無波，但隸屬新系的民進黨總統參選人賴清德，在宜蘭的輔選陣營人士，與陳歐珀並不對盤，總統與立委選舉恐怕是貌合神離。