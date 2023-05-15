新聞評論／「大小姐」真相未明 擋疫苗民怨難消

鴻海創辦人郭台銘曝光蔡政府曾阻擋購買BNT疫苗，延燒出蔡政府擋疫苗的風波，國民黨立法院黨團總召曾銘宗10日側面證實，當時工商協進會透過黨團聯繫政府，表達能幫忙買疫苗，卻被時任行政院副院長沈榮津婉拒。(圖：國民黨立法院黨團提供)

與台積電、慈濟共同捐贈BNT疫苗助台灣渡過疫情的鴻海創辦人郭台銘 ，近日爆料稱，當時總統府秘書長李大維曾向他傳話：「大小姐說，你還是不要買了」，直指蔡英文總統「擋疫苗」。儘管總統府和李大維都否認，此事各說各話，但仍引起廣泛討論。時隔兩年，民眾怨氣未消，顯示時間並未沖淡「擋疫苗」的仇恨值。

郭台銘爆料後，綠營紛紛出手反擊。首先是透過媒體公布所謂「BNT大股東給郭台銘的信」，說郭台銘早就知道私人買不到疫苗，卻把鍋甩到蔡政府身上。衛福部則大動作澄清當年疫苗採購破局，並非如信中所言是因衛福部堅持要將「獨立的台灣政府」寫入公告。綠營對郭台銘的攻擊更如鋪天蓋地，意圖塑造其捐疫苗別有用心的形象。

最令人矚目的是，時任衛福部長暨疫情中心指揮官的陳時中 ，也出來指責郭台銘「過河拆橋」；現任衛福部政次王必勝則扮演攻擊砲手角色，大酸「初選困難可以理解，但造謠抹黑不應該」，要郭台銘「別再為政治考量消費疫苗採購過程」，彷彿郭的指控都是造謠抹黑。

蔡政府和民進黨為化解這波危機，可說卯足全力，但民眾並不埋單。郭台銘爆料後，也有越來越多當時疫苗採購「秘辛」流出。如有名嘴稱，蔡政府後來決定讓郭台銘等捐疫苗，是因為證嚴法師的相關發言形成輿論壓力，蔡政府不得不放行。還有人指當時民進黨立院黨團總召柯建銘向郭台銘傳話，說捐疫苗得跳過合法代理上海復星，與BNT總公司直接簽約。這些訊息，都控訴蔡政府把政治看得比人命重要。

民眾迄今對「擋疫苗」怒氣未歇，主因之一就是蔡政府把政治看得比人命重要。回顧2021年5、6月間，疫情肆虐，蔡政府卻對疫苗採購立場反覆，且充滿多重標準。政府不願買、買不到疫苗，地方政府醞釀自救被拒絕；民間團體與個人要捐疫苗，都被潑冷水、百般刁難、刻意拖延。但對本土高端疫苗 ，蔡政府卻是另立遊戲規則，大開後門。這些事實，都是蔡政府拿出再多資料也說不清楚的。

陳時中的「過河拆橋論」，就很能說明為何民眾不願相信政府說法。提供疫苗本是政府責任，無論政府不願買或買不到，都是失職；捐疫苗是民間承擔原本政府應該負的責任，政府失職在前，阻擋在後，罪加三等。所謂的「過河拆橋」，更宛如把疫苗採購責任推給民間，官員之厚顏無恥，已經看不到下限。

民眾的怒氣，也來自當時的疫苗政策荒腔走板，卻無一人為此負責。例如陳時中、王必勝都是當時疫苗政策的決策者；陳時中挾「防疫」光環代表民進黨參選台北市長，王必勝則是在內閣改組後再度高升。上自總統府，下至衛福部與指揮中心，「擋疫苗」的幕後黑手們都仍大權在握，怎不令人憤怒？

疫苗決策荒腔走板，枉死多少人命，卻無人負責，民眾所能倚恃者，就是透過司法與監察機關呈現事實真相。但諸多告發案送到檢調，結果都不起訴處分；監察院大張旗鼓說要查疫苗採購決策，最後只交出一份沒有糾正、沒有彈劾、不痛不癢的調查報告。這些問題都讓人民怒火逐漸累積，等待隨時再被點燃。

民進黨如果認為此次對郭台銘「正面迎戰」，有助大選正式開打後稀釋疫苗話題殺傷力，就把問題想得太簡單。「蔡政府擋疫苗」是歷史事實，也是社會共識，民眾要的是釐清真相，還有相關人等的政治與法律責任；做不到這兩點，民眾只能選擇政黨輪替來求真相、追責任了。