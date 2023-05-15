我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰大選爆黑馬 前進黨領袖皮塔是哈佛校友、娶女明星 年輕人力挺

「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

新聞評論／「大小姐」真相未明 擋疫苗民怨難消

聯合報社論
鴻海創辦人郭台銘曝光蔡政府曾阻擋購買BNT疫苗，延燒出蔡政府擋疫苗的風波，國民黨立法院黨團總召曾銘宗10日側面證實，當時工商協進會透過黨團聯繫政府，表達能幫忙買疫苗，卻被時任行政院副院長沈榮津婉拒。(圖：國民黨立法院黨團提供)
鴻海創辦人郭台銘曝光蔡政府曾阻擋購買BNT疫苗，延燒出蔡政府擋疫苗的風波，國民黨立法院黨團總召曾銘宗10日側面證實，當時工商協進會透過黨團聯繫政府，表達能幫忙買疫苗，卻被時任行政院副院長沈榮津婉拒。(圖：國民黨立法院黨團提供)

與台積電、慈濟共同捐贈BNT疫苗助台灣渡過疫情的鴻海創辦人郭台銘，近日爆料稱，當時總統府秘書長李大維曾向他傳話：「大小姐說，你還是不要買了」，直指蔡英文總統「擋疫苗」。儘管總統府和李大維都否認，此事各說各話，但仍引起廣泛討論。時隔兩年，民眾怨氣未消，顯示時間並未沖淡「擋疫苗」的仇恨值。

郭台銘爆料後，綠營紛紛出手反擊。首先是透過媒體公布所謂「BNT大股東給郭台銘的信」，說郭台銘早就知道私人買不到疫苗，卻把鍋甩到蔡政府身上。衛福部則大動作澄清當年疫苗採購破局，並非如信中所言是因衛福部堅持要將「獨立的台灣政府」寫入公告。綠營對郭台銘的攻擊更如鋪天蓋地，意圖塑造其捐疫苗別有用心的形象。

最令人矚目的是，時任衛福部長暨疫情中心指揮官的陳時中，也出來指責郭台銘「過河拆橋」；現任衛福部政次王必勝則扮演攻擊砲手角色，大酸「初選困難可以理解，但造謠抹黑不應該」，要郭台銘「別再為政治考量消費疫苗採購過程」，彷彿郭的指控都是造謠抹黑。

蔡政府和民進黨為化解這波危機，可說卯足全力，但民眾並不埋單。郭台銘爆料後，也有越來越多當時疫苗採購「秘辛」流出。如有名嘴稱，蔡政府後來決定讓郭台銘等捐疫苗，是因為證嚴法師的相關發言形成輿論壓力，蔡政府不得不放行。還有人指當時民進黨立院黨團總召柯建銘向郭台銘傳話，說捐疫苗得跳過合法代理上海復星，與BNT總公司直接簽約。這些訊息，都控訴蔡政府把政治看得比人命重要。

民眾迄今對「擋疫苗」怒氣未歇，主因之一就是蔡政府把政治看得比人命重要。回顧2021年5、6月間，疫情肆虐，蔡政府卻對疫苗採購立場反覆，且充滿多重標準。政府不願買、買不到疫苗，地方政府醞釀自救被拒絕；民間團體與個人要捐疫苗，都被潑冷水、百般刁難、刻意拖延。但對本土高端疫苗，蔡政府卻是另立遊戲規則，大開後門。這些事實，都是蔡政府拿出再多資料也說不清楚的。

陳時中的「過河拆橋論」，就很能說明為何民眾不願相信政府說法。提供疫苗本是政府責任，無論政府不願買或買不到，都是失職；捐疫苗是民間承擔原本政府應該負的責任，政府失職在前，阻擋在後，罪加三等。所謂的「過河拆橋」，更宛如把疫苗採購責任推給民間，官員之厚顏無恥，已經看不到下限。

民眾的怒氣，也來自當時的疫苗政策荒腔走板，卻無一人為此負責。例如陳時中、王必勝都是當時疫苗政策的決策者；陳時中挾「防疫」光環代表民進黨參選台北市長，王必勝則是在內閣改組後再度高升。上自總統府，下至衛福部與指揮中心，「擋疫苗」的幕後黑手們都仍大權在握，怎不令人憤怒？

疫苗決策荒腔走板，枉死多少人命，卻無人負責，民眾所能倚恃者，就是透過司法與監察機關呈現事實真相。但諸多告發案送到檢調，結果都不起訴處分；監察院大張旗鼓說要查疫苗採購決策，最後只交出一份沒有糾正、沒有彈劾、不痛不癢的調查報告。這些問題都讓人民怒火逐漸累積，等待隨時再被點燃。

民進黨如果認為此次對郭台銘「正面迎戰」，有助大選正式開打後稀釋疫苗話題殺傷力，就把問題想得太簡單。「蔡政府擋疫苗」是歷史事實，也是社會共識，民眾要的是釐清真相，還有相關人等的政治與法律責任；做不到這兩點，民眾只能選擇政黨輪替來求真相、追責任了。

高端疫苗 郭台銘 陳時中

上一則

再生醫療法將三讀 開大門條款免臨床試驗學界炸鍋

下一則

全台串聯保護傘 終結行人地獄 8月上凱道

延伸閱讀

國民黨總統參選人徵召在即 郭拜會韓國瑜 侯不會大動作

國民黨總統參選人徵召在即 郭拜會韓國瑜 侯不會大動作
郭台銘主張跟中共全面談判 綠委譏連富士康都無力抵抗

郭台銘主張跟中共全面談判 綠委譏連富士康都無力抵抗
郭台銘見完柯文哲後 今拜會韓國瑜

郭台銘見完柯文哲後 今拜會韓國瑜
郭台銘主張與陸重啟談判 侯友宜強調兩岸和平國家太平

郭台銘主張與陸重啟談判 侯友宜強調兩岸和平國家太平

熱門新聞

SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。示意圖。(圖:誠品提供)

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

2023-05-14 02:40
台北知名大學學府理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網散布李的裸照、誹謗李始亂終棄。示意圖／Ingimage

台最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生瘋狂報復

2023-05-08 15:31
鴻海創辦人郭台銘造勢晚會上秀「兩岸和平」毛筆字畫，不料疑因工作人員沒有掛好，在晚會時掉落地面。(記者黃仲裕／攝影)

郭台銘造勢晚會秀「兩岸和平」毛筆字畫 卻糗掉地上

2023-05-11 09:23
台中捷運豐樂站驚傳有路邊施工中的建案「文心愛悅」有鐵架倒塌，插入行駛中的台中捷運車廂的工安意外。（記者黃仲裕／攝影）

恐怖吊臂刺穿中捷釀1死10傷 土木技師曝：疑塔吊3點釀禍

2023-05-10 07:37

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選
台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討

台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討