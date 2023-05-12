郭台銘友人回函被公開 德BNT關切為何洩漏

有議員質疑郭台銘的信件，是疫情指揮中心前指揮官王必勝（圖）洩漏給特定媒體。（記者曾學仁／攝影）

台北市議員徐巧芯11日晚間參加朱學恆網路直播，解密郭台銘 採購BNT 疫苗過程，對於郭台銘和熟識BNT的朋友間電郵的回信為何會流出，徐巧芯公開郭台銘寄給該友人信件內容，表示郭台銘早就知道只有政府買得到疫苗，並非甩鍋，只是希望用民間的角色，來解決政府和上海復星還有BNT簽約的困境。

徐巧芯透露，BNT高層在看新聞時，截圖台灣的政論節目，到處問為什麼這個信件會外流？這件事情相當丟臉，讓一個賣給台灣1500萬疫苗的BNT信件外洩出去，還是「讀者提供」。

朱學恒說，這封回信僅提供給總統府參考。徐巧芯說，除非政府被駭客入侵，否則郭台銘只有提供給總統府，而且畫面是紙本翻拍，王必勝都承認有看過這封信，「那是不是他洩漏的？」看過的都有嫌疑。

徐巧芯諷刺，當初政府說採購BNT和高端疫苗 的資料都要保密，那請問這封信呢？政府想公布的時候就不用保密，不想公布就封存，「所以那個保密就是胡扯、bullshit」。

徐巧芯解釋，為什麼會有這封回函？因為在2021年的6月15日，郭台銘發出正式的信件給這位高層，提到上海復星是大中華代理商，只有政府可以購買，因為郭早就知道只有政府可以購買，他只是想協助政府解決這個問題，並非甩鍋給蔡英文，買疫苗本來就是政府的責任。

徐巧芯表示，郭台銘在寄給BNT友人的信件中指出，台灣5月中疫情爆發，能夠取得的疫苗無法滿足需求，而且估計20到74歲的台灣人可能要一年才能等到疫苗。

徐巧芯接著表示，信中並寫到台灣的疾管署因為政治考量，不願意透過上海復星買疫苗，但BNT也不能透過上海復星去和台灣政府簽約，所以台灣政府無法與BNT和上海復星直接達成協議；因此永齡基金會和鴻海創辦人想要和比爾蓋茲一樣，幫助台灣人民買疫苗。

徐巧芯表示，郭台銘在信中強調，他一直都有跟上海復星合作，很樂意透過上海復星買疫苗，只要疫苗是直接從德國運過來台灣，而且不經過中國大陸，上海復星也認為這個方法是可行的，民間的角色可以解決政府陷入的困境。

徐巧芯表示，這顯示郭台銘是完全搞得清楚狀況的，而且和回函是接得起來的，和後來媒體報導的搞不清楚狀況不同。