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蔡政府7年施政48.6％民眾不滿 朱立倫：就是「爛」

台灣新聞組／台北12日電
蔡英文總統執政即將滿七年，民調顯示施政不滿意度為48.6%。（本報資料照片）
蔡英文總統執政即將滿七年，民調顯示施政不滿意度為48.6%。（本報資料照片）

蔡英文總統執政即將滿七年，國民黨智庫委託艾普羅民調公司訪問民眾對蔡政府施政整體看法，昨公布民調結果，蔡英文的施政不滿意度為48.6%，高於滿意度42%，行政院長陳建仁的不滿意度為34.9%、滿意度43.2%；此外，有55.8%的民眾認為2024年台灣將會政黨輪替。 

國民黨智庫昨天召開「520蔡政府施政總體檢民調發布會」，公布多項民調結果，包括有73.1%的民眾認為兩岸關係變差，57.3%的人擔心兩岸會發生衝突；60.7%民眾認為治安變差，以及63.8%民眾認為空氣變差、59.5%民眾擔心領不到勞保基金。

與會的國民黨主席朱立倫表示，智庫這幾個月來開了一系列記者會，以真實數據點出蔡政府的缺失與問題，此次的總體檢就是要讓人民知道，這個政府七年來的結論就是「爛」。朱立倫說，民進黨中過去主張「台獨萬歲」者現在改為「務實的台獨工作者」，目的就是騙選票，若做人格測試的話，這個「蔡賴政府」就是Liar，現在還要大家相信Liar(賴)，他相信大家不願繼續接受、更不會相信了。

此民調在5月6日至8日期間，針對設籍在全國年滿20歲的民眾進行調查，有效樣本共完成1071份，在95%信心水準下，抽樣誤差正負3個百分點。

另外，台灣民意基金會昨天也公布「國人對蔡英文總統執政七年的評價」民調，結果顯示總平均成績是60.29分，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這傳達了一個重要的訊息，全民的總評價是勉強及格，有濃濃的「沒有功勞也有苦勞」味道。但對一個執政已經七年，並期盼獲得接下來四年或更久執政機會的政黨而言，眼前整體民意反應的確有諸多值得反省警惕之處。

民調 國民黨 蔡英文

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