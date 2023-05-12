郭台銘、柯文哲10日夜會 談副手?談合作?

鴻海創辦人郭台銘（中）11日在台中造勢，郭粉爭相握手、拍照，拉扯間郭的右手背遭抓傷見血，但他仍不斷握手。(記者黃仲裕／攝影)

國民黨 主席朱立倫昨天表示，下星期就會推出國民黨最強的候選人。據了解，鴻海創辦人郭台銘 積極爭取被徵召的機會，前晚夜會民眾黨主席柯文哲 。

據了解，郭台銘前天最後一個行程在澎湖，下午4時30分結束後，晚間夜奔柯文哲信義路住處。對此，郭台銘辦公室並未承認或否認，僅表示「沒有回應」。

據了解，2019年在國民黨初選失利的郭台銘，就曾找過柯文哲當副手，但柯並未答應。柯當時以為郭一定會選總統，但同年9月，郭致電柯告訴他「不選了」，讓柯氣到當下罵髒話。這次郭台銘找柯文哲請益，是否談及副手或再度合作，耐人尋味。

郭台銘4月18日受訪表示，請益的對象會以政界的大老優先，包括柯文哲；4月29日郭台銘又被問到柯文哲從美國回台，何時見面，郭台銘當時說，等柯文哲睡飽、考慮清楚以後再來談，郭還說，最起碼自己要在泛藍能夠出線。

郭台銘當時表示，他和柯文哲都有追求和平、專業治國、用科學來救台灣的經驗，他們怎麼合作，讓台灣能夠更美好，讓台灣老百姓免於戰爭，在醫學和科技上做發展，「我們能夠合作的空間非常大」。郭台銘還提到，民眾黨籍的新竹市長高虹安不就在新竹嗎？

郭台銘昨晚在台中舉辦「為台為民、郭台銘」造勢晚會，現場國旗旗海飄揚，氣氛熱烈。郭引用韓國瑜名言「莫忘世上苦人多」，表示若他能成為總統，要用他的國際人脈，把台灣企業帶出去，做生意賺大錢。

郭台銘要在北中南舉辦4場造勢晚會，昨天是第3場，主持人昨晚近8時喊出現場突破兩萬人，頓時歡聲雷動。隨後，郭台銘偕妻曾馨瑩在國旗旗隊簇擁下大進場，熱情郭粉爭相握手、拍照，拉扯間郭的右手背遭抓傷見血，但他仍不斷握手，前後走了12分鐘，郭一上台更是激動地對台下的支持者敬禮。郭台銘致詞說，鄉親熱情相挺，他很感動，自曝手剛剛有點流血，但也說「這個紅代表勝利」、「你挺我，我一定努力走下去」，向台下群眾深深一鞠躬。