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衛福部辯很多 搞錯內容難釋疑

記者 李光儀
針對BNT疫苗採購，衛福部疾管署10日召開「真相只有一個」BNT疫苗採購事實公開記者會，衛福部次長周志浩（圖）說明所有採購流程。(記者曾學仁／攝影)
針對BNT疫苗採購，衛福部疾管署10日召開「真相只有一個」BNT疫苗採購事實公開記者會，衛福部次長周志浩（圖）說明所有採購流程。(記者曾學仁／攝影)

郭台銘辦公室聲明指出，政府與BNT公司的疫苗採購合約遭取消，是因堅持與BNT協議對外公告須寫「獨立的台灣政府」。衛福部昨舉行記者會反擊郭台銘，花了很多力氣說明和BNT在前年初的合約，沒有「獨立的政府」字眼，並公布文件指BNT對新聞稿中「我國」的質疑，是後來破局的關鍵。但衛福部這些說法，只有四分之一正確。

為何說「四分之一」？因其中一半關於合約裡到底有沒有「獨立政府」字眼，根本不是合約爭議所在，爭議字眼是出現在「新聞稿」，也就是郭董友人信裡的「公開宣布協議」文件。

至於另外一半，BNT有意見確實是中文的「我國」字眼，但未必是因主權問題。衛福部公布回函裡，BNT有意見是衛福部英文版新聞稿並無「我國」字眼要求移除；但衛福部回應「移除」回函，卻是把「我國」改成「台灣」。

因此合理推斷，BNT在接到衛福部回函時，很可能認為衛福部仍然堅持要把英文沒有的「主權象徵」放上去，只是從「我國」換成「台灣」；而這也就與郭台銘友人的說法一致，BNT方面認定台灣要在簽公開宣布協議的文件（新聞稿）上，放上「獨立政府」的字眼。

衛福部大動作舉行記者會說明，但衛福部忽視一個基本事實，就是這封信並非BNT內部所發，更非官方文件，用字遣詞不可能很精確，而是郭台銘友人轉述所理解破局的原因，和台灣堅持的名稱有關，是不是用「獨立的台灣政府」其實無關緊要。而要問的應是「為什麼官方不願意授權」、堅持要有「原廠證明」、要跳過代理商上海復星要求「向BNT直購」。

從結果論看，郭台銘等人最後也買成了疫苗，官方也能自圓其說，但「大小姐」有沒有擋疫苗？「蔡政府和衛福部用了很多說詞辯駁，仍未能讓全民釋疑。

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