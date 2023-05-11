郭台銘提供疫苗電郵 總統府卻拿來帶風向

衛福部疾管署10日臨時舉行記者會，次長周志浩說明BNT疫苗採購流程，強調從未使用「獨立的台灣政府」。(記者曾學仁／攝影)

鴻海創辦人郭台銘 捐贈BNT疫苗 爭議延燒，郭爆料「大小姐」不要買，將矛頭指向蔡總統，但傳出一封關鍵電子郵件直指郭早知BNT無法賣疫苗給私人，前指揮中心指揮官、衛福部次長王必勝也在臉書貼出部分電郵內容。不過，知情人士指出，寫這封電郵的根本不是BNT大股東，而是郭台銘在歐洲的友人，而這封信影本還是郭提供給總統府的。

王必勝直指這封由BNT大股東在前年6月16日寄給郭台銘的電郵，證明郭早知「私人」無法買疫苗，6月17日永齡還發聲明感謝衛福部，6月18日總統就召見台積電、永齡並全力協助兩單位購買疫苗，何來擋疫苗之說？王批評郭台銘「初選困難可以理解，但造謠抹黑不應該」。

不過，知情人士指出，這封電郵署名Franz，是歐洲弗朗茨海涅爾（Franz Haniel）集團的家族成員，是郭台銘在歐洲的友人，郭希望借助Franz的豐沛人脈，與BNT探詢購買疫苗的可能性。

Franz回電郵給郭台銘說，他詢問BNT主席後得知，BNT和台灣政府原有一份疫苗採購協議，但因台灣政府堅持在公開宣布協議時，必須讓外界知道這是BNT和「獨立的」台灣政府所簽署，交易因此取消。信中也提到，BNT和上海復星都不允許將疫苗賣給政府以外的任何人；不過BNT主席表示，「會再研究看看」。

知情人士說，郭台銘收到這封電郵後，循管道轉給總統府，目的是希望政府協助民間採購捐贈疫苗，不要再做類似政治操作，堅持以「獨立的」台灣政府名義簽署，不料這封電郵卻屢次成為蔡政府帶風向的工具。

前年6月18日郭台銘和台積電董事長劉德音入府面見蔡總統，同一日，就有媒體報導指府方高層稱「明明是郭台銘收到BNT回函，清楚BNT限於國際市場上對買家的條件，卻扯民進黨有派系阻擋，真的太超過」。這次則是有媒體先公布關鍵電郵，指郭台銘早知BNT不賣他，仍甩鍋蔡英文擋疫苗，王必勝前晚先在臉書公開部分電郵內容。

「一信各表」成羅生門，知情人士表示，這封電郵正可證明，蔡政府在前年1月向BNT採購500萬劑疫苗最後破局的原因，就是政府堅持以「獨立政府」名義發布協議。

對此，疾管署昨上午舉行公開記者會，衛福部次長、疾管署前署長周志浩提出企業捐贈意向書、企業採購合約、企業捐贈合約及2021年1月疾管署和BNT採購破局等四大合約，證實內容和職稱使用字詞多為「中華民國衛福部疾病管制署」（台灣），並無「獨立台灣」等字眼。

周志浩說，當時指揮中心與BNT洽談疫苗採購，到協商尾聲，BNT公司對合約內容、職稱均無意見，「問題出在最後的中文新聞稿」，當時提及「我國」二字，BNT來信對此表達意見，為此，指揮中心置換中性字眼「台灣」，將調整後的新聞稿寄給BNT公司確認，「但之後就沒有接到他們的回信」。