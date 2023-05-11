黑白集／疫苗荒民眾沒忘 大小姐忘記了？

針對誰阻擋採購BNT，郭台銘稱，他在2021年6月17日接到李大維的一通電話，李告訴他：「這個大小姐說，你還是不要買了。」圖為李大維（右）與蔡英文總統（左）。(本報資料照片)

郭台銘爆料，兩年前他捐贈BNT疫苗 時，蔡總統曾透過秘書長李大維向他傳話：「大小姐說，你還是不要買了。」消息傳出，蔡政府立刻否認。但當年BNT進口過程的風風雨雨，全民都是見證者；郭董的說法或許在細節上略有出入，但應非瞎掰出來的虛構故事，蔡政府當時確實卡了又卡。

這件往事，也許是蔡英文很不想留住的一段記憶。她上月前往即將解編的指揮中心視察，特別感謝了捐疫苗給台灣的國家和所有防疫夥伴，就是對郭董、慈濟和台積電 捐贈的1500萬劑BNT漏而未提。這樣的疏忽，確有些不近人情，畢竟這是抗疫過程中重要的一段，許多民眾因此而有疫苗可打，但蔡總統卻連「口惠」都付諸闕如。

當時台灣急缺疫苗，只有外國捐贈的AZ，但蔡政府一則想為高端爭取時間，二則想直接向BNT採購，不願由上海復星經手，更不願郭董介入，但最後繞不過復星，社會的壓力又很大，只好讓慈濟、台積電一同購捐。陳時中當時一再刁難的官僚說法，民眾不能那麼快忘卻。

BNT股東給郭台銘的信，說明疫苗只能賣給政府，因此郭董必須尋求政府的協助及同意。然而，蔡政府卻堅持採購協議上的稱謂文字，導致破局延宕。蔡政府忘了很多事，但那段企盼疫苗的過程，人們不會忘記。