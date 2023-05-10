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參與疫苗捐贈人士：柯建銘也說「大小姐不准」

記者李光儀／台北10日電
BNT疫苗採購議題延燒，有報導指出，民進黨立法院黨團總召柯建銘（圖）也說過類似的話，柯上午對此予以否認。(記者曾原信／攝影)
BNT疫苗採購議題延燒，有報導指出，民進黨立法院黨團總召柯建銘（圖）也說過類似的話，柯上午對此予以否認。(記者曾原信／攝影)

爭取國民黨總統提名的鴻海創辦人郭台銘昨天在臉書爆料，指2021年欲捐贈BNT疫苗但遭阻撓，而幫蔡英文總統傳話「這個大小姐說，你還是不要買了」的人，就是時任總統府秘書長、現為海基會董事長的李大維。與李大維熟悉的綠營人士表示，「李大維絕無可能，也不會向郭台銘這麼說」。

不過，曾參與當時捐贈過程的相關人士表示，李大維當時是蔡英文和郭台銘的聯繫窗口，確實曾作此表達；郭台銘一氣之下，才有「向總統報告」一文。

與李大維熟悉的綠營人士表示，郭台銘的敘述，不是李大維講話的風格，李大維「不可能、也不會、也沒有向郭台銘說大小姐說不要買了」這種話；事實上，整個過程中，李大維多次與郭台銘聯繫，居中協調，把事情促成，如今郭台銘的說法很不厚道。

綠營人士舉2021年6月17日、18日郭台銘兩篇臉書貼文稱，郭在6月17日說向衛福部申請疫苗一事「正按計畫進行中」，6月18日說「對於蔡總統向媒體表示要開綠燈協助永齡基金會向國外取得疫苗，本人感到充滿希望」，都無一絲一毫提到總統府阻撓一事，怎麼現在就忽然說「6月17日接到李大維電話說不要買」？若是如此，蔡總統又怎會在19日就馬上答應和郭台銘見面，還找來台積電一起捐疫苗？

但對於李大維和綠營人士的否認，曾參與郭台銘捐贈疫苗的相關人士表示，李大維確實有轉達「大小姐說還是不要買了」的話。相關人士表示，類似說法，「民進黨總召柯建銘也講過」。也因為如此，才有了郭台銘在六月十八日發文，說希望與蔡總統見面一事。

郭台銘 疫苗 蔡英文

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