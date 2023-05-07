藍徵召侯傳生變 朱：不要有無謂揣測 郭：對自己有信心

鴻海創辦人郭台銘（圖中）6日到桃園市大廟景福宮參拜，與民眾熱情互動，面對總統選情，郭對自己很有信心，相信百姓有智慧的選擇。 (記者林俊良／攝影)

國民黨 將在5月完成總統參選人徵召提名，日前傳出「內定」徵召新北市長侯友宜 ，台北市議員徐巧芯5日卻指出「一切還有變數」。台北中國時報報導，國民黨黨主席朱立倫6日受訪時表示，一定會在5月提出最強候選人，不要有無謂揣測跟製造爭議，要團結一切力量。侯友宜則強調，按照黨中央的規畫，將全力配合。

本報系聯合報報導，朱立倫昨受邀到台北華山文創園區，參觀歐洲經貿辦事處在台20周年的歐洲活動，被問到現在鴻海創辦人郭台銘 和新北市長侯友宜都爭取，徵召是否會做民調？朱表示，會尊重或是參考所有科學數據，匯集大家意見把最強最好的候選人推出來。

媒體追問那何時會做民調，朱立倫回應，「不是常常看到各個民調都在出現嗎？」朱立倫表示，現在就是大家一起努力，團結可團結力量，避免造成爭議，避免形成對立，「很快地在適當時機，就會提出最好最強候選人」。

也有媒體問到，能否5月17日徵召，民眾黨主席柯文哲是否是關鍵？朱說，「大家都是重要關鍵」，和柯文哲希望能一起團結努力，為台灣、為中華民國打拚，會尊重民眾黨很多想法，過程就是協調、團結努力。

國民黨總統提名未定，郭台銘與侯友宜昨天都勤跑宮廟等行程，展開陣地戰；侯友宜表示，相信郭台銘到宮廟祈求這塊土地會更好，他則向媽祖祈求台灣人民都可以過更好生活，「我們有共同的心願，為這塊土地攜手，讓這塊土地共好。」

對於外界指侯郭配、侯柯配才會贏賴清德的看法，郭台銘回應說，老百姓會有智慧的選擇，對自己還是有信心。侯友宜也有拜廟行程，兩人是否有較勁的意味？郭台銘說，國民黨必須要團結才會贏。

郭台銘昨天在桃園跑了6個行程，包括參拜龜山威天宮和桃園景福宮，另走訪假日花市、大溪老街等。

侯友宜昨上午到土城區三元宮參加媽祖遶境，支持者紛紛高喊「總統好！」，三元宮常務監事、管理人黃永吉致詞時提到「拜託大家盡量支持侯市長，因為另外一位郭先生，他資產83%在中國，你想他會為哪一國？」侯友宜在旁聽到尷尬皺眉，轉頭輕拍黃示意不該這樣說。

侯友宜說，郭台銘是他長年非常敬佩、帶動台灣經濟發展領導者，肯定有心為中華民國、為台灣做事，都會同心齊力為國家、為人民多做事。