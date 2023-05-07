賴「反共不反中」新論述 藍諷：都只是騙術

民進黨總統參選人賴清德的兩岸論述，擬將聚焦和平保台、反共不反中。(記者林伯東／攝影)

民進黨 總統參選人賴清德 的兩岸論述，擬將聚焦和平保台、反共不反中。親賴立委表示，民進黨一直以來的立場都是反共不反中，過去「抗中保台」是指中共的「中」；國民黨 立委則諷刺，抗中保台遇上危機，民進黨拿不出任何應處方式，只能調整兩岸論述，雖然賴清德不斷嘗試創造新論述、新名詞，但都只是「騙術」。

民進黨立委郭國文說，民進黨立場一直都是反共不反中，扁政府時期面對大陸四川大地震，援助20億元台幣（約6500萬美元），展現對大陸人民的關心，未有「反中國」的態度。過去提出抗中保台的中，「是指中共的中」，如今賴是將立場更明確化，避免外界有誤會或曲解空間，明確展現民進黨一貫的反共不反中立場。

國民黨立委江啟臣表示，抗中保台的海水退了，遇上危機，民進黨拿不出任何應處方式，民眾沒有信心，這也是去年九合一大選後，綠營馬上調整成「和平保台」的原因。當中應該也有美國因素，美國希望賴清德走「小英路線」，起碼蔡總統執政八年，美國沒有對小英路線有所反彈。

國民黨立委陳以信說，賴清德不斷嘗試創造新論述、新名詞，都只是「騙術」，賴清德最應該說的是「凍結或廢除台獨黨綱」，只要凍結台獨黨綱，台海安全就會有變化，否則有再多論述，也不會達到和平效果。