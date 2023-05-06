我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：電動車緩解空汙僅富人受益 恐致更多不平等

一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

「理想豐滿 現實骨感」侯友宜批蔡2025非核家園：完全做不到

記者張曼蘋、江婉儀／新北6日電
新北市長侯友宜5日到新北市議會備詢。（記者林澔一／攝影）
新北市長侯友宜5日到新北市議會備詢。（記者林澔一／攝影）

民進黨新北市議會黨團昨質詢市長侯友宜，猛攻核能、兩岸等「總統級」議題，侯友宜有備而來，反批蔡政府2025年非核家園「理想很豐滿，現實很骨感」；議員逼問「共機擾台有沒有敵意？」侯說，只要對國家安全挑釁、傷害就是有敵意。

民進黨團昨起聯合質詢一周，市議員蘇泓欽質詢侯友宜是否支持核四重啟、核廢料存放等問題，侯說，印象中1983年核電占總發電量39%，最高峰時超過一半，現在核電不到一成，能源配比還是中央最重要的政策，民眾只希望「不缺電、隨時可以用電」。

侯友宜認為，2025非核家園是綠能要達二成，這個理想聽了很多年，現在已2023年，理想很豐滿，現實很骨感，「有一段距離嘛，這完全做不到的事」。

市議員鍾宏仁質詢「中國有沒有敵意？」「委屈和平算不算和平？」侯友宜說，和平就是大家彼此信任，過程中帶動兩岸往前走。鍾追問，共機擾台放話說要演習逼迫，是否有敵意？侯友宜表示，只要對國家的安全有挑釁、有傷害就是有敵意。

市議員張嘉玲、黨團總召鄭宇恩也連番問侯友宜是否認同「一個中國」或「一中原則」？侯友宜強調，這很清楚啊，「你不用擔心，我們就是叫做中華民國，難道你不認同我們國家叫做中華民國？」

張嘉玲問侯友宜對馬英九「一中就是中華民國」、大陸國家主席習近平「一個中國就是中華人民共和國」看法？侯說，他贊成我們是中華民國，一切按照憲法、兩岸人民關係條例，平等、尊嚴、友善交流。

鄭宇恩質詢對於馬英九在大陸不敢提中華民國的看法，侯反駁表示，不得不敬佩馬英九在大陸公開講中華民國、中華民國總統，講了好幾次，「這很不錯了耶」，並強調自己沒赴陸打算，且到哪裡都會說中華民國。

侯友宜 中華民國 馬英九

上一則

澳洲交換生中毒 女密友買老鼠藥 列被告限制出境

下一則

新聞評論／蔡政府能源政策 18套「騙術」不斷翻新

延伸閱讀

侯友宜：出來選舉是為做事 最大心願台澎金馬平安過日

侯友宜：出來選舉是為做事 最大心願台澎金馬平安過日
郭台銘、侯友宜都約見面 她曝韓國瑜未見2人原因

郭台銘、侯友宜都約見面 她曝韓國瑜未見2人原因
侯友宜第3度拆彈 勸退游淑慧 展現主帥架勢

侯友宜第3度拆彈 勸退游淑慧 展現主帥架勢
郭台銘說若失敗會支持侯友宜 柯文哲：好像沒我的份

郭台銘說若失敗會支持侯友宜 柯文哲：好像沒我的份

熱門新聞

江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
南韓知名實況主「企鵝妹」日前到基隆廟口夜市大啖馬糞海膽等海鮮美食。巧遇到一名8歲小女童晴晴（中），用英文和西班牙文和她對答如流，網友大驚在PTT引發鄉民熱議。（記者游明煌／攝影）

網紅遇台8歲女童英文、西班牙文對答如流 超強背景曝光

2023-04-28 20:55
連男引誘少女拍裸照，又偷拍性交影片，遭判4年4月徒刑。圖／本報資料照片

他引誘小女友拍裸照、偷拍性愛過程還po推特 判了

2023-05-02 18:31

超人氣

更多 >
每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡
遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥
戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍