「理想豐滿 現實骨感」侯友宜批蔡2025非核家園：完全做不到

新北市長侯友宜5日到新北市議會備詢。（記者林澔一／攝影）

民進黨新北市議會黨團昨質詢市長侯友宜 ，猛攻核能、兩岸等「總統級」議題，侯友宜有備而來，反批蔡政府2025年非核家園「理想很豐滿，現實很骨感」；議員逼問「共機擾台有沒有敵意？」侯說，只要對國家安全挑釁、傷害就是有敵意。

民進黨團昨起聯合質詢一周，市議員蘇泓欽質詢侯友宜是否支持核四重啟、核廢料存放等問題，侯說，印象中1983年核電占總發電量39%，最高峰時超過一半，現在核電不到一成，能源配比還是中央最重要的政策，民眾只希望「不缺電、隨時可以用電」。

侯友宜認為，2025非核家園是綠能要達二成，這個理想聽了很多年，現在已2023年，理想很豐滿，現實很骨感，「有一段距離嘛，這完全做不到的事」。

市議員鍾宏仁質詢「中國有沒有敵意？」「委屈和平算不算和平？」侯友宜說，和平就是大家彼此信任，過程中帶動兩岸往前走。鍾追問，共機擾台放話說要演習逼迫，是否有敵意？侯友宜表示，只要對國家的安全有挑釁、有傷害就是有敵意。

市議員張嘉玲、黨團總召鄭宇恩也連番問侯友宜是否認同「一個中國」或「一中原則」？侯友宜強調，這很清楚啊，「你不用擔心，我們就是叫做中華民國 ，難道你不認同我們國家叫做中華民國？」

張嘉玲問侯友宜對馬英九 「一中就是中華民國」、大陸國家主席習近平「一個中國就是中華人民共和國」看法？侯說，他贊成我們是中華民國，一切按照憲法、兩岸人民關係條例，平等、尊嚴、友善交流。

鄭宇恩質詢對於馬英九在大陸不敢提中華民國的看法，侯反駁表示，不得不敬佩馬英九在大陸公開講中華民國、中華民國總統，講了好幾次，「這很不錯了耶」，並強調自己沒赴陸打算，且到哪裡都會說中華民國。