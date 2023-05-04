侯友宜第3度拆彈 勸退游淑慧 展現主帥架勢

新北市長侯友宜(中)協調游淑慧(左)退選，北市港湖區立委由李彥秀(右)出馬。(取材自臉書)

國民黨台北市南港、內湖區立委初選上演雙姝對決，北市議員游淑慧和李彥秀兩人相持不下，原訂7日起進行民調決勝負，新北市長侯友宜 前晚跨足北市邀約兩人協調，游3日宣布禮讓李彥秀，她強調，侯友宜是主帥，「在這場選戰中，主帥布局和整體戰略是最重要的」。沒有尊重主帥布局，只有個人英雄主義的話，這場仗就不會打好。

這次是侯友宜繼成功協調黨內新北市淡水、新店兩個選區後，第三次為國民黨立委初選拆彈；更是侯首度跨出新北來化解黨內立委初選爭端，被認為已展現主帥架勢。

國民黨中常會昨天通過新北市第五選區提名 洪佳君、新北市第6選區提名林國春、新北市第7選區提名葉元之、新北市第10選區提名林金結、桃園市第二選區提名涂權吉、新竹縣第一選區提名徐欣瑩、新竹市選區提名鄭正鈐、台中市第4選區提名廖偉翔、南投縣第二選區提名游顥、高雄市第二選區提名曹桓榮、台南市第6選區徵召陳以信、高雄市第8選區徵召李明璇，本次共計提名12個選區。

侯友宜昨被媒體問及協調北市港湖區立委初選一事，他笑而不答；是否擴大協調全台其他選區？侯也僅說「謝謝大家」，隨即快步上車。

游淑慧昨與李彥秀、市黨部主委黃呂錦茹出席記者會，宣布初選停止。游表示，一夜無眠思考，決定「轉念、放下、攜手」，昨早才向黃呂錦茹報告決定。游表示，這幾天侯友宜市長看到港湖初選的新聞，主動約她倆吃便餐，希望坐下來聊聊，侯也聊了很多個人從政的信仰，難得聽到侯聊這麼多，才發現所謂「為治者不在多言，顧力行何如耳」。

李彥秀說，她與游都有共識，這局最大的共同敵人就是民進黨 與立委高嘉瑜，目標是下架民進黨。

民進黨立委高嘉瑜說，此事證明游淑慧再怎麼努力，仍比不上家大業大、三代從政的李彥秀，建議游回家唱「太委屈」。

民進黨2024年大選提名作業，進入第二階段立委徵召，昨天啟動由各地方黨部主委推薦合適的徵召區立委人選程序，其中又以台北市立委選區最受關注，僑委會副委員長阮昭雄被視為能靈活運用的刺客。