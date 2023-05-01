侯友宜、郭台銘各自登山難整合 拖愈久愈不利

郭台銘 霸氣登場高喊「給我30天」，為國民黨 2024總統徵召大戰揭開序幕。侯郭雙方陣營各自出招，郭拔樁藍營基層組織、拉攏工商企業主，侯邀宴藍委、中常委，支持者各自站隊，徵召競爭成搶人大戰，郭聲勢節節攀升，侯困新北施展身手受局限。

侯郭兩強相爭頻過招，侯引用「杯水論」強調中華民國與台灣如杯水共存，杯破水覆。郭提出「鋼索論」形容美中台關係，主張台灣應保持在鋼索中央位置較平穩。郭舉辦「郭董聽你說」座談搶攻知識藍和年輕選民，請益之旅馬不停蹄。

侯雖比郭先起跑，但礙於尚未正式表態，走出新北市的步伐不能太大，避免被質疑不顧市政拚選舉。

侯友宜 未能正式表態的原因有三：第一，選上市長就宣布參選總統，會被綠營批「落跑選總統」；第二，不能主動表態參選，只能被動徵召；第三，新北市議會總質詢尚未結束。三個原因環環相扣，侯友宜只能被動等待徵召，需要國民黨中央幫忙解套。

郭台銘捲土重來，金脈、人脈齊下，打造老虎軍團，加上公關公司打造人設形象包裝，攻勢、聲勢更勝四年前。國民黨支持者期待兩人搭配競選，郭志在總統，副手從來不是霸氣總裁的選項；侯若只能當副手，也不會冒險離開職位，無論是「侯郭配」或是「郭侯配」，藍營的期待要成真，機率微乎其微。

柯文哲已準備520宣布參選總統。2024大選，藍綠白三強鼎立之勢成形，國民黨就算整合都不一定有贏面；郭侯現在各自登山，走愈遠登愈高，要愈久才能下山，時間拖愈久愈不利，為整合增加難度與變數，國民黨還有時間慢慢來嗎？