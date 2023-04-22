戰時通訊韌性案 立委：恐生資安疑慮

因應戰備時通訊需求，數位發展部正公告「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」補助案，時代力量立委陳椒華昨天質疑，此計畫補助條件限定研究或學術機構，盤點台灣量能，恐怕難有充沛資源及規模投入通訊設備建置，勢必將面臨「再次轉包」、「多層分包」情況，更有綁標與資安 疑慮。

數位發展部表示，此計畫主要是驗證非同步軌道衛星（NGSO）通訊系統韌性，本案驗測使用的衛星相關設備，由政府指揮掌控較為適當。

數位部這項補助案，預算 規模5.4億台幣(約1748萬美元)，目標完成「低軌道衛星系統布建」，包含台灣至少700個及國外至少3個衛星終端設備站點，以及於台灣離島、偏遠地區及重要行動通訊節點等地70個行動通訊基地台建立，以及核心網路連線衛星後傳鏈路，強化網路韌性。

陳椒華指出，此計畫投標對象必須是研究機構或學術機構，盤點台灣資通訊相關研究機構，如中研院、工研院、資策會、電信技術中心、台灣網路中心等，恐未必具備建置維運相關設備經驗與量能，學術機構即使具相關專業，也難有充沛資源及規模投入如此龐大的通訊設備建置，更遑論後續維運相關作業。

陳椒華質疑，未來得標此案，並非通訊網路基礎建設的專門機構，後續工程建置及維運作業，勢必將面臨「再次轉包」、「多層分包」，可能爆出國安漏洞，影響國家關鍵基礎設施布建。

陳椒華強調，打造國安級通訊網路設備，政府責無旁貸，呼籲數位部撤回此計畫，待修改補助對象後，並嚴格限制申請者不得具有中資背景後，再重新辦理招標公告，避免未來執行過程窒礙難行。

數位部指出，透過補助研究與學術機構，主管機關可以在緊急狀況發生時，指揮調度衛星設備；若交由業者進行，則無法確保政府指揮體系隨時可用，因為通信動員設備必須發布動員令後才能徵用，較無彈性。

數位部認為，研究與學術機構才能結合多家業者設備，測試多元異質解決方案；且因計畫採PoC進行，依法不得提供大眾付費使用相關服務，與商業申請核准經營概念不同，因此，採補助研究與學術機構方式辦理。