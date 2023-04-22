綠初選 王世堅三重站台 余天批誠信

台北市議員王世堅到三重，為新北市議員彭佳芸站路口拜票。(記者江婉儀／攝影)

民進黨 新北三重立委激戰程度不輸北市剛落幕的「堅偉之戰」，黨籍北市議員王世堅出線後，首場輔選便為英系議員彭佳芸站台，被視為還英系人情起手式，王世堅否認為派系，強調是看不下去彭佳芸被汙衊攻擊；正國會三重立委余天則陪前議員李坤城車掃，反酸「有些人不聽賴主席的話，這是誠信問題。」

王世堅在英系力挺下從堅偉大戰出線，被問是否要幫彭佳芸拉抬聲勢，王世堅說，彭佳芸不該被不當的汙衊攻擊，且單獨承受，身為朋友要給她勇氣、聲援她；他不是為哪個派系說話，也非派系中人，如果有參加派系，也是最小派系「堅系」。

彭佳芸表示，王世堅打了艱難，但是漂亮的一仗，她自己初選期間遭到許多攻擊，抹黑汙衊，受了很多委屈，也會像王世堅學習當台灣的良心，從政者應該要對有權力的人說實話，秉持這份良心繼續勇往直前。

李坤城昨與余天同台，被問及三重的狀況跟「堅偉大戰」是否很像，余天先是嘆氣，接著說，「這本來就是大戰」。

「有些人不聽主席的話。」余天表示，李坤城一年多前就跟說他不選議員，李敢賭這個，很欽佩他，賴副總統也提過，這是誠信問題，才剛選完的議員，沒有幾個月又要出來選，「老實說這個也說不過去」，李是一個有誠信的人，他敢拚就是不選議員。