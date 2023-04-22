我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

綠初選 王世堅三重站台 余天批誠信

記者江婉儀／新北即時報導
台北市議員王世堅到三重，為新北市議員彭佳芸站路口拜票。(記者江婉儀／攝影)
台北市議員王世堅到三重，為新北市議員彭佳芸站路口拜票。(記者江婉儀／攝影)

民進黨新北三重立委激戰程度不輸北市剛落幕的「堅偉之戰」，黨籍北市議員王世堅出線後，首場輔選便為英系議員彭佳芸站台，被視為還英系人情起手式，王世堅否認為派系，強調是看不下去彭佳芸被汙衊攻擊；正國會三重立委余天則陪前議員李坤城車掃，反酸「有些人不聽賴主席的話，這是誠信問題。」

王世堅在英系力挺下從堅偉大戰出線，被問是否要幫彭佳芸拉抬聲勢，王世堅說，彭佳芸不該被不當的汙衊攻擊，且單獨承受，身為朋友要給她勇氣、聲援她；他不是為哪個派系說話，也非派系中人，如果有參加派系，也是最小派系「堅系」。

彭佳芸表示，王世堅打了艱難，但是漂亮的一仗，她自己初選期間遭到許多攻擊，抹黑汙衊，受了很多委屈，也會像王世堅學習當台灣的良心，從政者應該要對有權力的人說實話，秉持這份良心繼續勇往直前。

李坤城昨與余天同台，被問及三重的狀況跟「堅偉大戰」是否很像，余天先是嘆氣，接著說，「這本來就是大戰」。

「有些人不聽主席的話。」余天表示，李坤城一年多前就跟說他不選議員，李敢賭這個，很欽佩他，賴副總統也提過，這是誠信問題，才剛選完的議員，沒有幾個月又要出來選，「老實說這個也說不過去」，李是一個有誠信的人，他敢拚就是不選議員。

李坤城說，感謝余天對誠信的支持，現任議員帶職參選一定會被質疑有誠信問題，尤其去年當選到現在才幾個月，議會都還沒有開議，就要來參選，很多人就會質疑落跑問題，競選對手不應該把這些質疑都視為網軍，甚至用沒有證據的不實資料攻擊抹黑抹黃他，造成親痛仇快。

新北市前議員李坤城（左）與立委余天，21日一起車隊掃街。(記者江婉儀／攝影)
新北市前議員李坤城（左）與立委余天，21日一起車隊掃街。(記者江婉儀／攝影)

民進黨

上一則

下月改選 李政宏料續掌台企聯 將率團訪河北

下一則

產業、看護移工逃跑 雇主遞補等待期變短

延伸閱讀

民進黨堅偉大戰 王世堅險勝：正義打敗邪惡

民進黨堅偉大戰 王世堅險勝：正義打敗邪惡
新聞評論／堅偉惡鬥 賴清德華麗斗篷的一坨汙點

新聞評論／堅偉惡鬥 賴清德華麗斗篷的一坨汙點
糞便帶血、排便習慣改變別輕忽 恐是大腸癌

糞便帶血、排便習慣改變別輕忽 恐是大腸癌
何志偉曝黃承國通話 王世堅怒刪LINE好友

何志偉曝黃承國通話 王世堅怒刪LINE好友

熱門新聞

前文化部部長、作家龍應台投書紐約時報。（本報系資料照片）

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

2023-04-19 04:22
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59
台中市張姓男子是超商店員，前年間涉嫌性侵、猥褻女同事，台中高分院判他緩刑5年。示意圖。（取材自Ingimage）

台超商店員逼女同事口交舔乳 色問「外面可嗎」下場慘了

2023-04-19 01:46
Sandy&Mandy如今被讚是「台灣最美學霸雙胞胎」。(取材自Instagram)

台「最美學霸雙胞胎」清大畢業 學士照驚呆400萬人

2023-04-20 05:25
鴻海創辦人郭台銘18日舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。(記者余承翰／攝影)

被國民黨「仙人跳」？郭台銘：我民調上升、相信朱立倫徵召

2023-04-17 23:01
出版社八旗文化總編輯富察（李延賀）傳出在上海失聯。(取材自貝嶺臉書)

在台出版中國禁書…八旗總編富察赴上海探親失聯 傳被捕

2023-04-20 08:32

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母