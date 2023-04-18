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呂秀蓮籲賴：別開口閉口遵蔡路線也要超前部署

記者丘采薇／台北18日電
台灣前副總統呂秀蓮17日出席「從馬關屈辱談『兩岸和平與尊嚴』」座談會，呼籲當局談兩岸關係必須針對馬關條約對台灣的傷害作出檢討。(記者黃義書／攝影 )
台灣前副總統呂秀蓮17日出席「從馬關屈辱談『兩岸和平與尊嚴』」座談會，呼籲當局談兩岸關係必須針對馬關條約對台灣的傷害作出檢討。(記者黃義書／攝影 )

副總統賴清德代表民進黨角逐2024總統大位，賴強調會延續蔡英文總統路線。前副總統呂秀蓮昨天舉行「從馬關屈辱談兩岸和平與尊嚴座談會」，她表示，蔡英文總統出訪過境美國與前總統馬英九訪問中國大陸之後，台灣非常不團結，分為親美派和親中派，這顯示台灣出了非常嚴重的問題。

呂秀蓮表示，她也要提醒民進黨，台灣既然已經是民主國家，沒有永久執政的政黨，因此要用更多謙虛面對現實，要告訴台灣人，最大利益所在。她呼籲民進黨總統參選人賴清德，在尊重蔡總統同時，要提出帶領未來台灣4年的使命，不要開口閉口說遵循過去政見，作為下一屆國家準領導人，要以超前眼光部署未來，而不是停留在過去。

呂秀蓮也說，要慎選下一屆領導人，可以超越黨派，擁有適合的個人條件、經歷、智慧、應變能力及品格。媒體問賴清德是否符合？她回應，自己不宜表達立場。

副總統賴清德昨天接見「葡萄牙國會議員訪問團」，他感謝訪團議員對台灣深厚的友誼及堅定的支持。並盼未來加強跟葡萄牙的合作關係，包括經濟與安全等合作，增進雙方人民福祉，成為民主國家最重要的夥伴。葡萄牙國會友台小組主席奧利維拉（Paulo Rios de Oliveira）指出，他在與台灣人民的互動中了解到，台灣人民對很多事情的態度，雖然是謙卑、和緩的，但其實是非常堅定地往前走。他也說，「台灣需要朋友的時候，我們就在這裡。」

另據台北中國時報報導，代表民進黨參選2024的副總統賴清德則有可能在7、8月赴華府訪問，「信賴台灣之友會」正在推動中，有可能前往國會山莊與美國會議員等政要交流。

賴清德在2020年2月初，曾以副總統當選人身分曾前往華府參加「國家祈禱早餐會」，當時是「民間人士」，現在已是副總統，能否成行，仍在努力。

賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲則表示，不只是賴清德，只要是台灣的總統參選人，都應該訪問新加坡、日本和美國等與台灣關係密切的國家。

不過，他強調，賴的身分敏感，如果訪美應該也是過境，他不清楚目前推動的進度，但讓賴清德在夏天訪美，「大家當然是想啦！」

副總統賴清德（左）17日接見「葡萄牙國會議員訪問團」。(圖：總統府提供)
副總統賴清德（左）17日接見「葡萄牙國會議員訪問團」。(圖：總統府提供)

賴清德 民進黨 呂秀蓮

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