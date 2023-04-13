我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

一哭二鬧三不幹 勞動部長才是內閣「最軟那一塊」

重磅快評
勞動部長許銘春（圖）12日在立院衛環委員會上遭批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度落淚。（記者潘俊宏／攝影）
勞動部長許銘春（圖）12日在立院衛環委員會上遭批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度落淚。（記者潘俊宏／攝影）

勞動部長許銘春12日到立法院衛環委員會備詢，被民進黨立委楊曜質疑，勞動部為就安基金補助高市府舉辦25淑女紀念活動，是在對高雄市長陳其邁拍馬屁。政務官接受檢驗本該天經地義，孰料，許銘春直接上演「一哭、二鬧、三不幹了」戲碼，宛若八點檔劇情、藐視國會之餘，也讓人對綠營閣員的為官之道，再開了眼界。

「25淑女事件」發生在1973年，高雄市25名年輕女勞工為了到加工出口區上班，不幸死於渡船船難。楊曜與許銘春針對該事件，到底屬於交通事件或是職業災害，兩人各執一詞，僵持不下。

國會殿堂應是能討論事情的地方，但許銘春的反應，卻是轉身走下質詢台，情緒化地在台下哭了起來；面對楊曜提出「還要質詢其他問題」，許銘春索性東西收拾了，丟下一句「我不幹了可以吧」，就往委員會外自行離去，留下了全場錯愕的眾人。

政務官到立院來，都是接受民意代表監督的「備詢」角色，連反質詢都不被允許，遑論立委質詢時間還沒到，就自行離開備詢台。許銘春此舉已嚴重失格，直接離開委員會更堪稱離譜；立法院曾幾何時，成了政務官高興來就來，不高興說走就走的地方，囂張如前閣揆蘇貞昌，尚且不敢如此，許銘春公然藐視國會的心態可見一斑。

許銘春身為勞動部長，稍稍負氣就說不幹了要走人，看在廣大的勞工眼裡，恐怕更不是滋味。當今台灣勞工低薪問題嚴重，且勞動環境普遍不佳，多少勞工過了表定工時仍要隨時待命、面對公司造假差勤紀錄以規避勞基法，都是敢怒不敢言，又有多少人敢如許銘春率性「說不幹，就不幹」？

勞動部解決勞工低薪問題能力有限，改善國內勞動環境同樣原地踏步，倒是勞動部長活在雲端、來去自如，成了所有勞工們望之莫及的「表率」，實為一大諷刺。所謂怕熱就別進廚房，許銘春連同黨立委的質詢都招架不了，要說能頂住多大壓力，為了勞工權益戴著鋼盔往前衝，又有誰會相信？

蔡總統曾說過，勞工是民進黨心中最軟的一塊。綠色執政七年下來，這句話究竟有沒有落實猶未可知；但經過昨天荒腔走板事件後，勞動部長是七年來的內閣中最軟、抗壓力最差的一位，倒是千真萬確。

放眼當今內閣，有如許銘春這樣一捏就碎的「草莓部長」，也有另一種極端，可能的缺蛋期已喊到明年，卻堅持要當官的農委會主委陳吉仲，陳建仁內閣主打的「溫暖堅韌」早成了笑話，不過看在一般民眾眼中，只怕是沒人笑得出來。

勞工 民進黨 雲端

上一則

黑白集／十八路諸侯 勿將一手好牌打成一手鬼牌

下一則

「台版柬埔寨」詐騙囚禁3死 28歲首腦「藍道」落網

延伸閱讀

范士丹頻缺席參院投票 民主黨人籲辭職

范士丹頻缺席參院投票 民主黨人籲辭職
黑白集／強國等距與大黨等距

黑白集／強國等距與大黨等距
霍楚、詹樂霞促法院 准重繪國會眾議員選區地圖

霍楚、詹樂霞促法院 准重繪國會眾議員選區地圖
費芯大戰愈演愈烈 蔣萬安：一起努力

費芯大戰愈演愈烈 蔣萬安：一起努力

熱門新聞

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
政大法律系教授廖元豪隨台前總統馬英九前總統訪中，卻腳踹當地警車惹議。(擷自微博)

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

2023-04-09 10:47
有網友上大考中心網站搜尋佳作，有考生在文中以「玉蘭花」帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。圖／取自大考中心網站

父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

2023-04-09 11:42
台駐美代表蕭美琴。（本報系資料照片）

反制「蔡麥會」 中國宣布對蕭美琴實施制裁

2023-04-06 20:42
示意圖。（取材自ingimage）

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

2023-04-11 23:24
眾院外交委員會主席麥考爾率團6日抵台。(取自推特)

美眾院外交委員會主席率團抵台 蔡英文8日接見

2023-04-06 10:33

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間