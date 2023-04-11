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NCC猛挨告 訴訟費5年增8倍 陳耀祥：我們都是被告

記者馬瑞璿、林孟潔／台北11日電
NCC主委陳耀祥10日赴立法院交通委員會備詢，針對立委質疑任內訴訟相關預算暴增，他表示，「我們是被告不是原告」。(記者林伯東／攝影)
NCC主委陳耀祥10日赴立法院交通委員會備詢，針對立委質疑任內訴訟相關預算暴增，他表示，「我們是被告不是原告」。(記者林伯東／攝影)

國家通訊傳播委員會（NCC）與中天電視台間的訴訟，昨天再增1例敗訴確定案件。立委更發現，NCC主委陳耀祥上任以來，各式訴訟案接連增加，光是與中天之間的訴訟案就有20件，NCC訴訟費及法律諮詢費預算連年增加，今年預算高達1310萬元（台幣，下同，約43萬美元），較5年前暴增近8倍，質疑NCC官司愈來愈多，只能以訟止訟。陳耀祥則表示，「我們都是被告」。

中天電視2019年播出「異象？3市長合體天空出現鳳凰展翅雲朵」新聞，遭NCC裁罰40萬元；中天提行政訴訟，一審判中天敗訴，更一審改判中天勝訴，NCC上訴。台北高等行政法院昨天駁回上訴，北高行指出，NCC片段擷取諮詢會議少數委員部分意見，卻置之不論多數委員認定新聞未違法的意見，裁罰有誤，判決中天勝訴確定。

對於NCC再次敗訴，NCC副主委暨發言人翁柏宗昨天回應，「目前本會研議再審當中」。

NCC先前共裁處中天電視台25件內容違規案，其中只有5件內容違規案未進入訴訟，剩下的20案，中天電視台全部都提行政救濟、進入訴訟程序，其中已有7件判決確定，這7件案件中，NCC5件勝訴、兩件敗訴，另有13件案件尚未確定判決。

不過，除了中天外，其他許多電視頻道、第4台系統台也都因為不服NCC判決，對NCC提起行政救濟訴訟。

立委洪孟楷昨天在立法院交通委員會質詢指出，2018年到2020年之間、NCC前主委詹婷怡在任期間，這3年每年編列的訴訟費及法律諮詢費預算僅150萬元。

洪孟楷質疑，陳耀祥上任後，NCC的訴訟費及法律諮詢費預算連年上升，2021年、2022年預算編列各為710萬元、620萬元，今年預算更高達1310萬元，是前任主委任內的8.7倍，顯示陳耀祥任內官司愈來愈多，也需要以訟止訟。

陳耀祥回應，因為NCC大都是被訴，「NCC是被迫回應」，必須提列訴訟費及法律諮詢費預算。NCC主任秘書黃文哲則說，過去訴訟沒有請律師，現在有聘請律師，訴訟費增加很正常；此外，「法律費用是編列在各單位，而且也不只有中天的案子」。

對於台北高等行政法院判決中天勝訴，中天感謝司法還中天正義與公道，司法判決書揭露NCC違法濫權硬罰中天事實俱在，NCC已9連敗，足證2020年關中天的基礎不復存在，此凸顯NCC當初審理中天關台案之粗暴，缺正當性與合理性，中天將持續循司法途徑爭取平反。

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