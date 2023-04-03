我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月關鍵

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

基隆護海公投 2個前市長PK現任謝國樑

台灣新聞組／台北3日電
基隆市長謝國樑宣布護海公投通過。（本報資料照片）
基隆市長謝國樑宣布護海公投通過。（本報資料照片）

基隆市政府日前宣布，去年由公民團體提出的「基隆護海公投」經市府審查通過，可進行第二階段連署，但當天即遭中選會發出新聞稿指違反公投法令規定。目前為「基隆護海公投」交手的內政部、中選會和基隆市府的首長林右昌、李進勇和謝國樑都是前後任基隆市長，形成了兩個基隆市前市長，合力PK現任市長謝國樑的局面。

本報系聯合報報導，台電計畫在外木山協和電廠外海興建第四天然氣接收站，守護外木山行動小組發起反對填海造陸公投。人數達標後，領銜提案人去年6月17日向市府送件審查。

當時林右昌主政的基隆市府要求提案人補正資料，去年8月以有疑義為由報行政院認定；內政部去年12月16日函覆「護海公投非屬地方自治事項」。

謝國樑去年12月25日入主市府，不認同內政部限縮地方自治權利，同意公投提案人王醒之等人補正送件重新審查。3月10日送件，謝國樑31日宣布審查通過，可展開第二階段公民連署。

中選會在謝國樑宣布當天表示，內政部先前已認定這項公投並非地方自治事項，基市府核准公投案，明顯違反公投法令規定。

未來護海公投依然會是內政部長、中選會和基隆市府的角力場，三名前後任市長為此對決，相當巧合。

中選會現任主委李進勇1997年以民進黨提名身分參選參選基隆市長，當年國民黨分裂，國民黨已故前立委劉文雄參選，前議長許財利以無黨籍參選，「三腳督」讓李當選。

另據台北中國時報報導，林右昌今年1月31日接任內政部長，他受訪時指出，內政部並沒有「駁回」護海公投，而是將公投的法律意見與提案內容審議結果回覆給地方政府。林右昌說，地方公投的准駁權在地方政府。

謝國樑1日痛批內政部與中選會，限縮地方自治權利，進而要沒收公投的行政處分，這對基隆市民或全體國民不公平。更引用林右昌發言直指：「既然准駁權在地方政府，我准許又有什麼問題？」

林右昌表示，謝國樑是刻意曲解他的意思，照法定程序是由基隆市府依中央審議之結果來回覆提案人，中央已依法明確做出該公投提案「非屬地方自治事項」的結論，並非謝國樑個人可以任意自行准許，謝明知此舉違法，就刻意把責任甩鍋中央製造衝突轉移焦點，其實是他自己在「PK」自己。

基隆前市長林右昌出任內政部長。（本報資料照片）
基隆前市長林右昌出任內政部長。（本報資料照片）
中央選委會主委李進勇曾任基隆市長。（本報資料照片）
中央選委會主委李進勇曾任基隆市長。（本報資料照片）

公投 內政部 國民黨

上一則

新聞評論／綠營不再遮掩 「奧步」擋護海公投

下一則

藍營「費芯大戰」短兵相接 爆推人爭議

延伸閱讀

新聞評論／對浮屍無感 蔡政府對人命如此冷漠

新聞評論／對浮屍無感 蔡政府對人命如此冷漠
反四接 基市府核准護海公投二階連署 中選會：明顯違規

反四接 基市府核准護海公投二階連署 中選會：明顯違規
「捷運絕對蓋」 謝國樑：與中央達2共識

「捷運絕對蓋」 謝國樑：與中央達2共識
不蓋民粹捷運 謝國樑：17.7億合理負擔

不蓋民粹捷運 謝國樑：17.7億合理負擔

熱門新聞

台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣一名王姓女子在老公工作隨身碟發現多段性愛影片，女主角還是她曾經的頂頭上司，氣得求償100萬元台幣，法院最後判賠女上司要賠30萬台幣。示意圖。（記者張議晨／攝影）

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

2023-04-02 03:55
販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／民眾提供

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

2023-03-31 12:53
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00
馬英九大姐馬以南等四姐妹陪同馬前總統一起參觀母親秦厚修的母校周南女子中學。（取材自廖元豪教授臉書）

馬英九赴母親母校周南中學參訪 四姐妹陪同

2023-03-31 07:03

超人氣

更多 >
丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司
WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」
哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞

哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞
阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用