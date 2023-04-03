基隆護海公投 2個前市長PK現任謝國樑

基隆市長謝國樑宣布護海公投通過。（本報資料照片）

基隆市政府日前宣布，去年由公民團體提出的「基隆護海公投 」經市府審查通過，可進行第二階段連署，但當天即遭中選會發出新聞稿指違反公投法令規定。目前為「基隆護海公投」交手的內政部 、中選會和基隆市府的首長林右昌、李進勇和謝國樑都是前後任基隆市長，形成了兩個基隆市前市長，合力PK現任市長謝國樑的局面。

本報系聯合報報導，台電計畫在外木山協和電廠外海興建第四天然氣接收站，守護外木山行動小組發起反對填海造陸公投。人數達標後，領銜提案人去年6月17日向市府送件審查。

當時林右昌主政的基隆市府要求提案人補正資料，去年8月以有疑義為由報行政院認定；內政部去年12月16日函覆「護海公投非屬地方自治事項」。

謝國樑去年12月25日入主市府，不認同內政部限縮地方自治權利，同意公投提案人王醒之等人補正送件重新審查。3月10日送件，謝國樑31日宣布審查通過，可展開第二階段公民連署。

中選會在謝國樑宣布當天表示，內政部先前已認定這項公投並非地方自治事項，基市府核准公投案，明顯違反公投法令規定。

未來護海公投依然會是內政部長、中選會和基隆市府的角力場，三名前後任市長為此對決，相當巧合。

中選會現任主委李進勇1997年以民進黨提名身分參選參選基隆市長，當年國民黨 分裂，國民黨已故前立委劉文雄參選，前議長許財利以無黨籍參選，「三腳督」讓李當選。

另據台北中國時報報導，林右昌今年1月31日接任內政部長，他受訪時指出，內政部並沒有「駁回」護海公投，而是將公投的法律意見與提案內容審議結果回覆給地方政府。林右昌說，地方公投的准駁權在地方政府。

謝國樑1日痛批內政部與中選會，限縮地方自治權利，進而要沒收公投的行政處分，這對基隆市民或全體國民不公平。更引用林右昌發言直指：「既然准駁權在地方政府，我准許又有什麼問題？」