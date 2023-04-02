冷眼集 ／綠營黨政不分 早就前科累累

蔡英文總統過去兼任民進黨主席時，就常被質疑「蔡總統」、「蔡主席」傻傻分不清楚。（本報資料照片）

總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦行事高調，也被黨內外質疑「黨政不分」，沒有黨職卻明目張膽介入黨務提名 。其實，綠營黨政不分又豈是今天才有的事，蔡英文總統過去兼任民進黨 主席時，就常被質疑「蔡總統」、「蔡主席」傻傻分不清楚，如今林、鄭的作為，不讓人意外。

蔡總統兼任黨主席時期，經常在總統官邸喬黨務，從立委不分區名單到黨務改選都是例證，但蔡總統好歹當時還有個兼任黨主席頭銜，尚有留下模糊空間；如今林佳龍、鄭文燦更是直接不演了，以不對的身分喬黨務，大剌剌名列黨內提名策略小組名單。

蔡總統或許不介意如此缺乏紀律的黨政分際，但不會不明白無論是府秘、副閣揆都是可大可小的位置，林、鄭兩人在蔡總統默許下成為了近年來該職位最強勢的角色，透露出的政治訊號是，兩人都是黨內實力派人物，在接班梯隊卡位戰中，勢必是要有適當角色，以延續政治生命。

再者，則是出於派系平衡考量，尤其林佳龍所屬正國會近況欠佳，若派系掌門人僅能擔當個總統府門面，只怕整個派系有進一步成為黨內烏鴉之虞，甚至危及蔡總統執政尾聲的政權穩定度。

蔡總統賦予林、鄭更多實權是出於政治考量，但此舉會有後座力，賴清德 近期成為黨內總統初選唯一參選人後，第一時間辭去大法官審薦小組召集人一職，即是對照組。民進黨欲營造出的謙卑、適當迴避、不落人口實的效果，一來一往，瞬間被抵消。

正國會精神領袖游錫堃日前才表示，民進黨就是因為不夠謙卑，才輸掉去年選戰；如今蔡政府高官不甩黨政分際的故態復萌，黨內外都有質疑，民眾又怎麼會感受到執政黨謙卑？