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藍總統徵召將約見 侯友宜、郭台銘競合提前登場

記者程遠述、林佩均╱台北25日電

國民黨總統徵召提名作業正式展開，黨秘書長黃健庭昨天與孫文學校總校長張亞中會面，下周將約見中廣董事長趙少康，除了被視為最強侯選人的新北市長侯友宜，還將約見非黨員的鴻海創辦人郭台銘。侯友宜、郭台銘若都被入國民黨徵召評估人選，兩人的競合也將提前登場。

台中市長盧秀燕昨天表示，泛藍系統人才濟濟，都是一時之選，她拋磚引玉、率先退讓，就是希望打破僵局，讓願承擔、有意願的人可早日出線。

張亞中昨天中午與黃健庭會面後舉行記者會表示，很遺憾黨自動放棄初選，放棄可以讓黨員參與並聽取各候選人論述好機會，他認為在目前都沒有明確徵召辦法內容及時程的狀況下，根本就是便宜草率行事、因人設事。

張亞中認為國民黨近年支持度下滑，不能只是喊出要找「最強母雞」以及「下架民進黨」，而更應該提出整個黨清楚的論述、主張和方向，對於候選人，應評估理念論述政策的貫徹能力，屏且就算要徵召，也要公平公正公開，才能有機會感動支持者、甚至號召非綠力量。

張亞中表示，黃健庭說採徵召但黨中央心中並無特定人選，但他質疑就是先畫靶再射箭，「心裡有人、但不敢說出來」，一直耗下去，整個黨氣勢就下來。

中廣昨也公布委託蓋洛普公司進行的總統民調，侯友宜已落到副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲之後，位居第三。中廣董事長趙少康表示，如果黨中央現要徵召，就應趕快徵召最強的候選人，再拖「會再下來、民調還會往下走」。

張亞中說，自己也跟黃說，徵召是黨少數人獨斷決定，由徵召產生的總統候選人如不幸敗選，誰要負責任？如何負？僅辭職而已嗎？良藥苦口、忠言逆耳，他希望本黨所有黨員及黃健廷能體諒自己愛國愛黨的良藥忠言，為國民黨贏得2024年的大選一起努力。

柯文哲昨天接受廣播節目訪問表示，根據內部分析，他參選對藍綠選票影響很難講，他的支持族群以45歲以下為主，若他沒參選，很大部分會改投民進黨，所以他參選對國民黨還是民進黨比較傷還很難講。

國民黨 侯友宜 民進黨

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