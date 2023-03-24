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侯友宜民調已往下掉 趙少康：徵召別再拖

記者劉宛琳╱台北24日電
國民黨宣布將以徵召方式提名總統參選人，中廣董事長趙少康表示，既然決定就要盡快徵召，不要再拖了。(取材自臉書)
國民黨宣布將以徵召方式提名總統參選人，中廣董事長趙少康表示，既然決定就要盡快徵召，不要再拖了。(取材自臉書)

國民黨將以徵召方式提名總統參選人，中廣董事長趙少康昨表示，既然決定就要盡快徵召，不要再拖了。去年新北市長侯友宜以46萬票大勝對手林佳龍，民氣可用，趁勝追擊，就是徵召的最好時間，黨內不會有反對聲浪。

趙少康說，第一時間已經錯過，經過四個月折騰，侯友宜民調往下掉，現在還輸賴清德，要是再拖兩個月，到時會怎樣。

趙少康表示，國民黨怕初選過程會有紛爭，這點是太過簡化，會讓人覺得國民黨害怕競爭。他當初建議國民黨辦初選，就是希望夠過初選辯論跟政策討論的過程，讓大家看清楚各自的理念與想法，才能選出最適合的人選。初選過程，候選人當然會彼此批評，但不要亂造謠亂罵就好，因為大選會是更加嚴酷的挑戰。

趙少康指出，黨內以侯友宜的民調最高，應該會徵召他。如果拖太久，萬一他的民調下降，有意參加總統初選的人會問為什麼，之前民調贏過賴清德徵召，沒有問題，但如果幾個民調都顯示侯友宜落後賴清德，想參選的人可能會想，你民調輸我也輸，但為何是徵召你不是我，沒有經過比較，怎麼知道，這就會讓人產生不公平的感覺。

趙少康說，就像要徵求勇士上陣殺敵一樣，也要擺個擂台經過比畫測試一下，看看誰的戰力最強，才能代表國家去打仗。國民黨決定不擺擂台，改用徵召，若到6月侯友宜民調還是最強，贏過賴清德，大家沒話講，萬一不升反降，輸給賴清德怎麼辦？他反對國民黨一拖再拖，把侯友宜拖垮了，對國民黨也沒有什麼好處。選舉就是打仗，打仗就是要打贏。拖愈久，問題會愈多，國民黨要盡快開戰，才是正辦。

國民黨 民調 侯友宜

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