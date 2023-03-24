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侯友宜首出手協調立委提名 展現藍最強母雞態勢

記者李成蔭、張睿廷、李定宇／新北24日電
新北市長侯友宜(中)首次出手，勸退新北市議員陳偉杰(右)挑戰現任立委洪孟楷(左)。(圖：洪孟楷提供)
新北市長侯友宜(中)首次出手，勸退新北市議員陳偉杰(右)挑戰現任立委洪孟楷(左)。(圖：洪孟楷提供)

國民黨中央定調2024年徵召提名總統人選，新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘是否被徵召備受關注，新北市議員林金結昨開第一槍，表態稱侯友宜是國民黨最強母雞，希望藍營徵召他參選；侯也首次出手協調新北市立委提名，展現藍營母雞態勢。

是否已接獲黨中央徵召通知？侯友宜昨天說，自己從事公職這麼長期間，認真為國為民做出最大努力是他不變的初心，也是應盡責任，過去一直說職位沒有那麼重要，重要的是定位，定位就是要做出讓人民期待且有感，不管是在福利或建設等面向，要讓人民安居樂業，這是他要做的事情。

他還說，非常敬佩郭台銘，政府在疫情嚴峻時買不到疫苗，郭願意擔，點滴在心。

國民黨中央提名委員會邀縣市長加入，侯友宜雖未言明是否加入，但昨已協調新北第一選區，讓本欲挑戰立委洪孟楷的新北市議員陳偉杰放棄挑戰並全力支持洪；這是侯首次出手協調立委提名，展現藍營母雞態勢。

據了解，侯友宜昨邀洪孟楷、陳偉杰到市府溝通，說服陳放棄挑戰洪。洪孟楷表示，感謝侯市長邀請協調，大家共同目標是團結一心，發揮最大力量。陳偉杰表示，民進黨在第一選區已確定由戰力堅強的何博文出戰，侯市長希望黨內團結，他表示認同，放棄挑戰以展現團結決心。

國民黨主席朱立倫昨在在中常會上宣布，2024總統選舉人選將採取徵召方式，新北藍營議員林金結則率先站出來相挺侯友宜，林金結表示，侯友宜是國民黨最強母雞，侯友宜有責無旁貸的責任，要為人民拚出好日子，帶領民眾走向康莊大道，拚台灣的光明前途與好未來。

他說，沒有人比侯友宜更適合擔任2024的總統，有信心侯友宜會帶領台灣人民走向康莊大道，讓台灣重返富庶、幸福、榮耀，將全力相挺侯友宜為台灣人民拚好日子。

另外，雲林縣長張麗善昨合體侯友宜交流「智慧城市推動成果」，被問到是否力挺侯時表示，只要是認同國民黨、對黨有信心的人選，黨提名任何一個人，她都全力支持，「唯有國民黨重返執政，雲林縣才相對會受到照顧。」

侯友宜 國民黨 提名

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