巨蛋預算暴增挨轟 盧秀燕：市民在等

台中巨蛋工程6度流標，市府追加預算 35.08億元（台幣，下同，約1.15億美元），總預算近百億，議員審查時，赫然發現後續還要委外招商，補足24.49億元資金缺口。議會臨時會二讀審查時砲聲隆隆，藍綠都強調支持興建，但藍營要求市府道歉，綠營痛批把議員當塑膠。

台中市長盧秀燕強調，台中巨蛋工程分秒必爭「市民在等，市民在看」，相較於新竹棒球場，中市府核實編列「還算客氣的」。對預算編列疏失，運動局長李昱叡、都發局長李正偉在議會致歉。全案等明天二、三讀會決議，府會預料可望過關。

盧秀燕打造台中成為國際城市，力推三大建設，綠美圖、會展中心已動工，預計2025年完工開幕；台中巨蛋因為缺工、營建成本飆漲發包失利，市府追加預算，拚今年能動工。

民進黨 議員陳淑華說，台中巨蛋去年追加預算達百億元，但近日審查才發現只能蓋「蛋殼」，後續還有24億元缺口進行內裝設施，市府卻只用3頁A4紙說明，欺騙市民藐視議會。民進黨議員張芬郁說，不要把議會當「塑膠」，追加預算要說清楚，否則難對選民交代。

國民黨 議員黃馨慧說，物價波動追加預算，議員不會反對，也能接受ROT或BOT方式招商，可降低市府財務負擔，市府應為沒說清楚而道歉。國民黨議員黃健豪說，國內許多公共工程都有ROT前例，只要詳列工程項目，議員都會支持。

盧秀燕表示，市府不必隱瞞巨蛋預算，像新竹棒球場3.5億元變12億，台南捷運從780億成長到5000億、桃園機場第二航厦也把內裝另外招標，「今天我們編的預算還算是客氣的」，原物料漲，日後電費漲，鋼價也可能漲，台中巨蛋分秒必爭。